В МО РФ заявили о поражении «Орешником» Львовский авиационно-ремонтного завода

В ведомстве указали, что на поражённом предприятии выполняли ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе западных F-16 и МиГ-29. Также на данном заводе собирали ударные беспилотники большой и средней дальности.

«Ударом ПГРК «Орешник» поражены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией, а также инфраструктура заводского аэродрома», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что удар «Орешником» стал ответом на украинскую атаку резиденции президента России Владимира Путина, пишут «Известия».

