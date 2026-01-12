В МО РФ заявили о поражении «Орешником» Львовский авиационно-ремонтного завода
Осуществлённый в ночь на 9 января удар ракетным комплексом «Орешник» вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Как пишет RT, об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что на поражённом предприятии выполняли ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе западных F-16 и МиГ-29. Также на данном заводе собирали ударные беспилотники большой и средней дальности.
«Ударом ПГРК «Орешник» поражены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией, а также инфраструктура заводского аэродрома», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что удар «Орешником» стал ответом на украинскую атаку резиденции президента России Владимира Путина, пишут «Известия».
