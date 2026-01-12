Елена Землякова покинула пост главы Химок

Глава подмосковных Химок Елена Землякова покинула свой пост. Об этом сообщили в администрации города.

Как напоминает RT, Землякова возглавила городскую администрацию в 2025 году вместо Дмитрия Волошина, который ушёл в отставку по собственному желанию.

«Землякова покинула свой пост в связи с переходом на новое место работы», - говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что временно исполняющим обязанности главы Химок стала Инна Федотова.

Ранее Михаил Барщевский объявил, что покидает должность полномочного представителя правительства РФ в Конституционном суде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: пресс-служба администрации городского округа Химки
