Елена Землякова покинула пост главы Химок
Глава подмосковных Химок Елена Землякова покинула свой пост. Об этом сообщили в администрации города.
Как напоминает RT, Землякова возглавила городскую администрацию в 2025 году вместо Дмитрия Волошина, который ушёл в отставку по собственному желанию.
«Землякова покинула свой пост в связи с переходом на новое место работы», - говорится в сообщении мэрии.
Отмечается, что временно исполняющим обязанности главы Химок стала Инна Федотова.
Ранее Михаил Барщевский объявил, что покидает должность полномочного представителя правительства РФ в Конституционном суде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
