Администрации «Авиапарка» грозят процессуальные последствия в случае, если птицы, попавшие в сетку над фудкортом, погибнут, так как закон о жестоком обращении с животными распространяется и на них. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Посетители торгового центра «Авиапарк» поделились в соцсетях видео с фудкорта, где на кадрах видно, как под потолком зала в сетке висят не подающие признаков жизни птицы. Ролик разместил Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сети повесили, чтобы пернатые не летали по залу. Посетители не оценили такой ход и обрушились на ТЦ с критикой, после чего администрация заявила, что все птицы «живые», а вечером их распутывают и отпускают на волю. Бурматов поддержал негодование общественности.

«Опасения граждан в данном случае оправданы - это действительно ужасно. И, более того, это вызывает вопросы с точки зрения соблюдения санитарных норм. Учитывая, что эти сетки натянуты над фудкортом, понятно, как ведет себя птица, попадающая в сети: в разные стороны летят не только перья. К тому же изъятие этих птиц из сетей происходит не в моменте. Даже на том видео видно, что птицы там находятся длительное время. У меня вопрос, а птица в этот момент перестает быть птицей? От нее перестают лететь перья людям в тарелку? Поэтому объяснение администрации «Авиапарка» меня не впечатлило. Наверное, это для них наиболее удобная история - натянуть эти сети и больше не заморачиваться», - раскритиковал ситуацию депутат.