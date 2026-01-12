Трупы над фудкортом? Что грозит «Авиапарку» за возможную гибель птиц из-за сеток
Депутат Владимир Бурматов заявил НСН, что запутавшиеся в сетях над фудкортом птицы должны в первую очередь заставить отреагировать на это Роспотребнадзор.
Администрации «Авиапарка» грозят процессуальные последствия в случае, если птицы, попавшие в сетку над фудкортом, погибнут, так как закон о жестоком обращении с животными распространяется и на них. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
Посетители торгового центра «Авиапарк» поделились в соцсетях видео с фудкорта, где на кадрах видно, как под потолком зала в сетке висят не подающие признаков жизни птицы. Ролик разместил Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сети повесили, чтобы пернатые не летали по залу. Посетители не оценили такой ход и обрушились на ТЦ с критикой, после чего администрация заявила, что все птицы «живые», а вечером их распутывают и отпускают на волю. Бурматов поддержал негодование общественности.
«Опасения граждан в данном случае оправданы - это действительно ужасно. И, более того, это вызывает вопросы с точки зрения соблюдения санитарных норм. Учитывая, что эти сетки натянуты над фудкортом, понятно, как ведет себя птица, попадающая в сети: в разные стороны летят не только перья. К тому же изъятие этих птиц из сетей происходит не в моменте. Даже на том видео видно, что птицы там находятся длительное время. У меня вопрос, а птица в этот момент перестает быть птицей? От нее перестают лететь перья людям в тарелку? Поэтому объяснение администрации «Авиапарка» меня не впечатлило. Наверное, это для них наиболее удобная история - натянуть эти сети и больше не заморачиваться», - раскритиковал ситуацию депутат.
По его словам, видео должно стать стимулом для проверок Роспотребнадзора.
«Это все должно вызвать проверку Роспотребнадзора как минимум. Потому что мы видим, что в зоне приема пищи у людей фактически находятся птицы. Это вообще прямо запрещено СанПиН. За такое заведения и точки общественного питания закрывают. На моей памяти так впервые пытаются решить проблему. Поэтому, мне кажется, что администрации надо изменить подходы к решению вопроса и с точки зрения гуманности, и санитарного благополучия», - заметил он.
При этом Бурматов указал, что торговому центру грозят «последствия» в случае смерти птиц.
«Под категорию жестокое обращение с животными птицы у нас тоже подпадают. Но здесь жестокое обращение с животными вменяется, только если есть злой умысел, то есть ты запланировал убить и убил. А здесь я вижу, скорее, вопрос гуманности этого решения и его эффективности, а также санитарного благополучия. Если эти птицы в итоге погибнут, то это вызовет уже вопросы с точки зрения процессуальной компоненты, скажем так. Тогда уже будут последствия», - заверил Бурматов.
Ранее в столичной прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела по факту незаконного использования львят в фотосессиях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сдавать практику в ГАИ предложили в течение недели после теории
- Мантуров заявил, что предприятия ОПК выполнили все задания гособоронзаказа
- Трупы над фудкортом? Что грозит «Авиапарку» за возможную гибель птиц из-за сеток
- Почему владельцы Chery Tiggo попадают в «ледяной плен»
- В РФ расширили список городов для покупки жилья на вторичке по семейной ипотеке
- «Чебурашка против Чебурашки»: Победитель новогодней кинобитвы замахнулся на рекорд РФ
- Россияне переключились с покупки вилл в Турции на жилье в Камбодже
- Трамп снова заявил, что у Зеленского нет «карт»
- «Без рывков!»: Как входить в рабочий ритм после новогодних праздников
- Пока выгодно: Как влияет на Россию захват Трампом венесуэльской нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru