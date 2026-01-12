Трупы над фудкортом? Что грозит «Авиапарку» за возможную гибель птиц из-за сеток

Депутат Владимир Бурматов заявил НСН, что запутавшиеся в сетях над фудкортом птицы должны в первую очередь заставить отреагировать на это Роспотребнадзор.

Администрации «Авиапарка» грозят процессуальные последствия в случае, если птицы, попавшие в сетку над фудкортом, погибнут, так как закон о жестоком обращении с животными распространяется и на них. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Посетители торгового центра «Авиапарк» поделились в соцсетях видео с фудкорта, где на кадрах видно, как под потолком зала в сетке висят не подающие признаков жизни птицы. Ролик разместил Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сети повесили, чтобы пернатые не летали по залу. Посетители не оценили такой ход и обрушились на ТЦ с критикой, после чего администрация заявила, что все птицы «живые», а вечером их распутывают и отпускают на волю. Бурматов поддержал негодование общественности.

«Опасения граждан в данном случае оправданы - это действительно ужасно. И, более того, это вызывает вопросы с точки зрения соблюдения санитарных норм. Учитывая, что эти сетки натянуты над фудкортом, понятно, как ведет себя птица, попадающая в сети: в разные стороны летят не только перья. К тому же изъятие этих птиц из сетей происходит не в моменте. Даже на том видео видно, что птицы там находятся длительное время. У меня вопрос, а птица в этот момент перестает быть птицей? От нее перестают лететь перья людям в тарелку? Поэтому объяснение администрации «Авиапарка» меня не впечатлило. Наверное, это для них наиболее удобная история - натянуть эти сети и больше не заморачиваться», - раскритиковал ситуацию депутат.

По его словам, видео должно стать стимулом для проверок Роспотребнадзора.

«Это все должно вызвать проверку Роспотребнадзора как минимум. Потому что мы видим, что в зоне приема пищи у людей фактически находятся птицы. Это вообще прямо запрещено СанПиН. За такое заведения и точки общественного питания закрывают. На моей памяти так впервые пытаются решить проблему. Поэтому, мне кажется, что администрации надо изменить подходы к решению вопроса и с точки зрения гуманности, и санитарного благополучия», - заметил он.

При этом Бурматов указал, что торговому центру грозят «последствия» в случае смерти птиц.

«Под категорию жестокое обращение с животными птицы у нас тоже подпадают. Но здесь жестокое обращение с животными вменяется, только если есть злой умысел, то есть ты запланировал убить и убил. А здесь я вижу, скорее, вопрос гуманности этого решения и его эффективности, а также санитарного благополучия. Если эти птицы в итоге погибнут, то это вызовет уже вопросы с точки зрения процессуальной компоненты, скажем так. Тогда уже будут последствия», - заверил Бурматов.

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
