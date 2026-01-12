Мантуров заявил, что предприятия ОПК выполнили все задания гособоронзаказа

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России целом выполнили все задания гособоронзаказа. Как сообщает RT, об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Путин: Состояние госфинансов позволяет полностью обеспечивать расходы на оборону

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он рассказал, что особый акцент делается «на вооружении и военной технике под задачи специальной военной операции».

«Продолжим в дальнейшем расширять число гражданских проектов, которые будут выполняться предприятиями ОПК», - добавил первый вице-премьер.

Ранее Путин заявил, что производство в России особо востребованных образцов военной техники с 2022 года увеличилось кратно, пишут «Известия».

