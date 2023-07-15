ФСБ: Предотвращена подготовка убийств главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак

ФСБ сообщила о предотвращении попытки подготовки убийства главного редактора RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак,

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В ведомстве отметили, что в пятницу, 14 июля, в столице и в Рязанской области задержали злоумышленников, которые проводили разведку около мест работы и проживания журналисток.

В ФСБ сообщили, что при обыске у задержанных изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, наручники и другое.

Также уточняется, что злоумышленники признались в подготовке покушения на здание СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей за каждое убийство, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ксения СобчакМаргарита СимоньянУбийствоФСБ

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