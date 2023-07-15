ФСБ: Предотвращена подготовка убийств главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак

В ведомстве отметили, что в пятницу, 14 июля, в столице и в Рязанской области задержали злоумышленников, которые проводили разведку около мест работы и проживания журналисток.

В ФСБ сообщили, что при обыске у задержанных изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, наручники и другое.

Также уточняется, что злоумышленники признались в подготовке покушения на здание СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей за каждое убийство, передает «Радиоточка НСН».

