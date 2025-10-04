Хаминский: Сулейманову может грозить пожизненное лишение свободы
Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что предпринимателю Ибрагиму Сулейманову может грозить пожизненное заключение.
Как стало известно ранее, в пятницу Басманный суд столицы принял решение о заключении Сулейманова под стражу два месяца. Следствие инкриминирует предпринимателю совершение двух умышленных убийств, а также покушение на убийство третьего лица.
Как заявил Хаминский в беседе с РИА Новости, сейчас идет речь о части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой», а также о статье 30 и части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство, совершенное организованной группой». По словам юриста, санкции данных статей исключительно суровы.
Сулейманов был одним из основателей и первым заместителем гендиректора финансово-промышленной группы «Росавиаконсорциум», которая контролировала значительную долю во «Внуковских авиалиниях».
Ранее Сулейманов уже привлекался к уголовной ответственности. Басманный суд приговорил его к 11 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание средств на сумму более 4,5 миллиона долларов. Позднее он был освобожден условно-досрочно, передает «Радиоточка НСН».
