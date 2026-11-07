Российские фигуристы Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при в Шэньчжэне

Второе место заняли представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава (198,27 балла), третье — японский дуэт Юна Нагаока и Сумитада Моригути (181,50).

ISU допустил российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, однако из-за отсутствия рейтинговых очков у них пока ограничено количество квот на главные турниры сезона.

Победа Мишиной и Галлямова стала первой для российских фигуристов на этапах Гран-при ISU за последние 5 лет. До этого россияне побеждали в конце 2021 года на этапе в Москве.

Ранее российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) одержала победу на турнире «Челленджер» - Мемориале Дениса Тена в казахстанской Алма-Ате, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».