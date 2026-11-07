Российские фигуристы Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при в Шэньчжэне
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место на третьем этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), который проходит в Шэньчжэне (Китай). Трехкратные чемпионы России в парном катании набрали в сумме за короткую и произвольную программы 209,84 балла.
Второе место заняли представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава (198,27 балла), третье — японский дуэт Юна Нагаока и Сумитада Моригути (181,50).
ISU допустил российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, однако из-за отсутствия рейтинговых очков у них пока ограничено количество квот на главные турниры сезона.
Победа Мишиной и Галлямова стала первой для российских фигуристов на этапах Гран-при ISU за последние 5 лет. До этого россияне побеждали в конце 2021 года на этапе в Москве.
Ранее российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) одержала победу на турнире «Челленджер» - Мемориале Дениса Тена в казахстанской Алма-Ате, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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