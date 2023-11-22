«Теплое и мягкое!»: Потапенко сравнил антирекорды Ozon с богатством Wildberries

Убыточность является нормой, если компания инвестирует, при этом Wildberries могла закончить этот процесс раньше Ozon, сказал в эфире НСН Дмитрий Потапенко.

Попадание маркетплейса Ozon в четверку самых убыточных компаний России не говорит о его кризисе, объяснил в интервью НСН ретейлер Дмитрий Потапенко.

Издание Forbes ранее опубликовало антирейтинг, в который попали десять самых убыточных компаний России по итогам 2022 года. Ozon с чистым убытком 58,2 млрд рублей занял четвертое место. При этом чистый убыток компании в 2021 году составил 56,8 млрд рублей, а за девять месяцев 2023 года - 24,5 млрд рублей.

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«Убыточность компании - это норма. Если компания инвестирует, почему она должна быть доходной? Ozon - частная компания и имеет на это право, она же не просит у кого-то деньги из бюджета. Если компания инвестирует в логистический комплекс, откуда в **** алмазы? Wildberries мог закончить процесс инвестиций два года назад и выйти на зону безубыточности, а Ozon наоборот. Нельзя сравнивать теплое с мягким», - сказал Потапенко.

При этом его возмутила ситуация с «Почтой России», которая оказалась в антирейтинге Forbes на десятом месте с чистым убытком 31,1 млрд рублей.

«Другой вопрос, почему долгие годы убыточны госкомпании, такие как "Почта России"? Кто все это спонсирует», - задал риторический вопрос собеседник НСН.
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В тройку лидеров рейтинга Forbes самых убыточных компаний России по итогам 2022 года попали «ВТБ», «Альфа-банк» и «Газстройпром», являющийся генподрядчиком по строительству объектов для «Газпрома». При этом на 6-м месте в рейтинге оказалась «Сеть Связной», а на 8-м - «VK».

Генеральный директор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук ранее во второй раз была признана самой богатой женщиной России. Forbes оценивает ее состояние в $7 млрд, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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