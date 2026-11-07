«Динамо» вырвало победу у «Факела» и возглавило таблицу РПЛ
Московское «Динамо» одержало победу над воронежским «Факелом» со счетом 2:1 в гостевом матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гости быстро открыли счёт уже на 3-й минуте благодаря точному удару Даниила Фомина, однако уже на 12-й минуте Вячеслав Якимов восстановил равновесие. Во втором тайме команды остались в меньшинстве: на 42-й минуте вторую желтую карточку получил нападающий «Динамо» Артур Гомес, а на 72-й минуте поле покинул защитник «Факела» Дарко Тодорович. Развязка наступила уже в компенсированное время - на 90+1 минуте Константин Тюкавин принес победу «Динамо».
Для «Факела» эта игра стала первой под руководством нового главного тренера Хасанби Биджиева, который 1 ноября сменил на посту Олега Василенко.
После этой победы «Динамо» набрало 31 очко и вышло на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с шестью баллами продолжает занимать последнюю, 16-ю строчку.
В следующем туре «Динамо» 22 ноября примет «Краснодар», а «Факел» днем ранее на выезде сыграет с «Акроном», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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