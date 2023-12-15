Wildberries построит в Забайкалье хаб за 10,5 млрд рублей
Компания Wildberries во втором квартале 2024 года начнет в Чите строительство логистического хаба, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Возведение логистического комплекса пройдет в четыре этапа и рассчитано на 10 лет. Регион уже подписал договор аренды на земельный участок под строительство на территории опережающего развития «Забайкалье». Инвестор планирует воспользоваться налоговыми преференциями».
Объем инвестиция составит более 10,5 млрд руб. Реализация проекта позволит предоставить дополнительно около 10 тыс. рабочих мест.
Ранее соавтор законопроекта о регулировании деятельности маркетплейсов, первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН рассказал о том, что за 2023 год оборот маркетплейсов вырос на 30%
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru