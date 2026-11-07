МО: С космодрома Плесецк запущен «Союз-2.1б» с военным спутником

С космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б». Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» с военным спутником

В ведомстве уточнили, что пуск был успешно осуществлён боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил. Ракета-носитель должна вывести на орбиту военный космический аппарат.

Предыдущий аналогичный запуск Плесецка состоялся 18 сентября - тогда ракета «Союз-2.1б» также вывела на орбиту спутник военного назначения.

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ФОТО: РИА Новости
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