МО: С космодрома Плесецк запущен «Союз-2.1б» с военным спутником
7 ноября 202617:15
Александр Грин
С космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б». Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что пуск был успешно осуществлён боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил. Ракета-носитель должна вывести на орбиту военный космический аппарат.
Предыдущий аналогичный запуск Плесецка состоялся 18 сентября - тогда ракета «Союз-2.1б» также вывела на орбиту спутник военного назначения.
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