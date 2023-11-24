СМИ: На складе Wildberries в Электростали ищут уклонистов и нелегальных мигрантов

По данным СМИ, на подмосковный склад приехали сотрудники ОМОН и УФМС. Правоохранители проводят миграционный рейд, выявляя нелегально находящихся на российской территории граждан.

«Также выявляются граждане РФ, которые уклоняются от прохождения срочной службы и не пришли в военкоматы после получения повестки», — пишет SHOT.

Отмечается, что возможны перебои с отгрузкой товаров интернет-магазином.

Ранее силовики провели аналогичный рейд на складе Wildberries в Белой Даче, по итогам мероприятий в военкоматы доставили 60 человек.

Между тем директор МФЦ Рузы Светлана Бебешева заявила, что мигранты, проживающие в Подмосковье, могут встать на учет по месту пребывания через портал «Госуслуги», сообщает телеканал «360».

