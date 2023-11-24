СМИ: На складе Wildberries в Электростали ищут уклонистов и нелегальных мигрантов
Силовики разыскивают уклонистов от армии и нелегальных мигрантов на складе маркетплейса Wildberries в Электростали. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, на подмосковный склад приехали сотрудники ОМОН и УФМС. Правоохранители проводят миграционный рейд, выявляя нелегально находящихся на российской территории граждан.
«Также выявляются граждане РФ, которые уклоняются от прохождения срочной службы и не пришли в военкоматы после получения повестки», — пишет SHOT.
Отмечается, что возможны перебои с отгрузкой товаров интернет-магазином.
Ранее силовики провели аналогичный рейд на складе Wildberries в Белой Даче, по итогам мероприятий в военкоматы доставили 60 человек.
Между тем директор МФЦ Рузы Светлана Бебешева заявила, что мигранты, проживающие в Подмосковье, могут встать на учет по месту пребывания через портал «Госуслуги», сообщает телеканал «360».
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