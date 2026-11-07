Москвич отдал телефонным мошенникам 225 миллионов рублей

По данным прокуратуры, злоумышленники действовали под видом сотрудников правоохранительных органов, что позволило им на протяжении длительного времени манипулировать жертвой и беспрепятственно похищать его накопления.

Схема аферы началась с фишингового сообщения, после которого мужчине позвонила лжесотрудница «отдела по борьбе с мошенничеством» и переключила звонок на фальшивого следователя. Убедив потерпевшего установить на телефон специальное приложение и поверив в легенду о якобы выданной от его имени доверенности, аферисты заставили его действовать строго по их инструкциям. В результате мужчина передал курьеру золотые монеты на 12 миллионов рублей, а затем в течение нескольких месяцев продавал ценные бумаги и снимал все доступные накопления, передавая их неизвестным.

Ранее жена московского бизнесмена отдала мошенникам 75 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».