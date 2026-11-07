Москвич отдал телефонным мошенникам 225 миллионов рублей
Москвич отдал телефонным мошенникам 225 миллионов рублей, думая что участвует в «секретной операции» по защите финансов. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем «Максе».
По данным прокуратуры, злоумышленники действовали под видом сотрудников правоохранительных органов, что позволило им на протяжении длительного времени манипулировать жертвой и беспрепятственно похищать его накопления.
Схема аферы началась с фишингового сообщения, после которого мужчине позвонила лжесотрудница «отдела по борьбе с мошенничеством» и переключила звонок на фальшивого следователя. Убедив потерпевшего установить на телефон специальное приложение и поверив в легенду о якобы выданной от его имени доверенности, аферисты заставили его действовать строго по их инструкциям. В результате мужчина передал курьеру золотые монеты на 12 миллионов рублей, а затем в течение нескольких месяцев продавал ценные бумаги и снимал все доступные накопления, передавая их неизвестным.
Ранее жена московского бизнесмена отдала мошенникам 75 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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