Wildberries учредил дочернюю микрофинансовую организацию

В компании подчеркнули, что финансовые технологии остаются стратегическим приоритетом развитие. Создание юридической базы поможет развитию ретейлера.

В перспективе Wildberries также планирует учредить еще пять компаний. Новое предприятие предложит продавцам услугу кредитования.

Ранее компании Компании Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Сбермаркет» и Avito сообщили о том, что создадут Ассоциацию цифровых платформ, которая позволит искать новые возможности развития платформенной экономики и занятости, передает «Радиоточка НСН».



