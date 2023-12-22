Wildberries учредил дочернюю микрофинансовую организацию
Онлайн-ретейлер Wildberries зарегистрировал дочернюю микрофинансовую организацию «ВБ финанс», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
В компании подчеркнули, что финансовые технологии остаются стратегическим приоритетом развитие. Создание юридической базы поможет развитию ретейлера.
В перспективе Wildberries также планирует учредить еще пять компаний. Новое предприятие предложит продавцам услугу кредитования.
Ранее компании Компании Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Сбермаркет» и Avito сообщили о том, что создадут Ассоциацию цифровых платформ, которая позволит искать новые возможности развития платформенной экономики и занятости, передает «Радиоточка НСН».
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