Склад Wildberries загорелся под Петербургом

Склад маркетплейса Wildberries загорелся в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, людей эвакуировали. Об этом говорится в сообщении компании.

Драка с поножовщиной произошла у склада Wildberries в Петербурге

По данным управления МЧС по Петербургу, в складском комплексе на Московском шоссе произошло горение на площади 1000 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг № 2.

«Сегодня на складе Wildberries в Шушарах произошло возгорание. На данный момент люди эвакуированы», — сообщает маркетплейс.

На место ЧП прибыли сотрудники МЧС. Руководство компании оказывает специалистам все необходимое содействие.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МЧСПожарСанкт-Петербург

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