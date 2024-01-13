Склад Wildberries загорелся под Петербургом

По данным управления МЧС по Петербургу, в складском комплексе на Московском шоссе произошло горение на площади 1000 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг № 2.

«Сегодня на складе Wildberries в Шушарах произошло возгорание. На данный момент люди эвакуированы», — сообщает маркетплейс.

На место ЧП прибыли сотрудники МЧС. Руководство компании оказывает специалистам все необходимое содействие.

