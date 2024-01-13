Склад Wildberries загорелся под Петербургом
13 января 202409:21
Склад маркетплейса Wildberries загорелся в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, людей эвакуировали. Об этом говорится в сообщении компании.
По данным управления МЧС по Петербургу, в складском комплексе на Московском шоссе произошло горение на площади 1000 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг № 2.
«Сегодня на складе Wildberries в Шушарах произошло возгорание. На данный момент люди эвакуированы», — сообщает маркетплейс.
На место ЧП прибыли сотрудники МЧС. Руководство компании оказывает специалистам все необходимое содействие.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru