Wildberries увеличит тарифы для продавцов электроники и бытовой техники
Интернет-магазин Wildberries повысит комиссию на продажу бытовой техники и электроники. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Представитель компании подтвердил информацию. Изменения вступят в силу 8 января, пишет Ura.ru.
В категорию электроники входят технически сложные устройства, которым необходимы особые условия транспортировки и хранения. В среднем комиссия увеличится на 5 процентных пунктов.
«На десятую часть таких товаров, как наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства, ставки не изменятся», — указал представитель маркетплейса.
При этом тарифы вырастут на пятую часть продукции — в том числе мониторы, фотоаппараты, геймпады — на 2 п.п. По данным РБК, комиссия на процессоры поднялась с 5 до 12 процентов, на «умные» часы — с 5 до 15 процентов.
Изменения не затронут другие категории товаров, отмечает телеканал «360».
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