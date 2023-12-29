Wildberries увеличит тарифы для продавцов электроники и бытовой техники

Представитель компании подтвердил информацию. Изменения вступят в силу 8 января, пишет Ura.ru.

В категорию электроники входят технически сложные устройства, которым необходимы особые условия транспортировки и хранения. В среднем комиссия увеличится на 5 процентных пунктов.

«На десятую часть таких товаров, как наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства, ставки не изменятся», — указал представитель маркетплейса.

При этом тарифы вырастут на пятую часть продукции — в том числе мониторы, фотоаппараты, геймпады — на 2 п.п. По данным РБК, комиссия на процессоры поднялась с 5 до 12 процентов, на «умные» часы — с 5 до 15 процентов.

Изменения не затронут другие категории товаров, отмечает телеканал «360».

