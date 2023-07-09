Украинские ракеты в Керчи и Ростове. ВСУ наносят удары по югу России
По Керчи и Ростову нанесены ракетные удары. Жители беспокоятся о безопасности.
В районе Керчи система ПВО сбила крылатую ракету, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.
Жители региона сообщали в соцсетях о звуках взрывов в районе Крымского моста.
Министр транспорта республики Николай Лекашенко сообщил, что временно остановленное движение по Крымскому мосту уже возобновили, передают «Известия».
Пользователи в аккаунте администрации города Керчи в социальной сети «ВКонтакте» пишут, что было «4 взрыва».
В Ростовской области сработала система ПВО, сообщили власти региона.
Авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» предаоложили, что удар нанесен ВСУ с помощью советского беспилотника «Стрижа».
«Судя по форме и обломков, это мог быть советский беспилотник «Стриж», который украинцы загружают взрывчаткой (до 120 кг) и отправляют на расстояния до 1000 км». - отмечают военкоры.
По данным властей, что в результате инцидента были повреждены здания.
По информации властей на данный момент, никто из людей не пострадал.
«Около 12:00 сегодня оперативно отработала наша система ПВО. В районе между Каменском и Донецком сбита украинская ракета. Жертв нет. Осколками частично повреждена кровля нескольких строений», – уточнил в своем Telegram-канале ростовский губернатор Василий Голубев 9 июля.
Сейчас в регионе уточняют размер ущерба.
В комментариях в канале главы региона ростовчане спорят о необходимости переносить штаб Южного военного округа в Ростове на левый берег Дона.
Пользователь с ником Брошкин Брошкинов считает, что штаб ЮВО следует перенести «на окраину Ростова-на-Дону или на левый берег (Дона – прим. НСН), чтоб не повторилась горе и беда, когда прорвались в центр вагнеровцы». В ходе мятежа бойцы ЧВК «Вагнер» под руководством Пригожина в полной боеготовности утром 24 июня вошли в Ростов-на-Дону и двинулись в направлении Москвы, напоминает «Радиоточка НСН».
Пользователю Брошкину Брошкинову возразила Marina Lar.
«Вы вообще представляете себе , как в разгар СВО перенести штаб управления, напичканный электроникой, системой спутникового управления в какой-нибудь непонятный барак на левый (берег – прим. НСН)?» – возразила ростовчанка.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих-контрактников вновь формируемых соединений и частей на полигонах Южного военного округа. Шойгу оценил отработку навыков ведения боевых действий контрактниками в различных условиях, в том числе в городских боях, сообщили в Минобороны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru