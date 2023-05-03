Резервуар с топливом на Кубани тушат пять пожарных поездов. Видео

Не менее пяти пожарных поездов задействованы в тушении возгорания резервуара на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. В борьбе с огнём также участвуют около 200 человек личного состава МЧС.

На месте происшествия руководит борьбой с пожаром начальник областного главка МЧС Олег Волынкин. Как уточнил губернатор, для локализации серьёзного возгорания применяется пенная атака.