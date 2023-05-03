Резервуар с топливом на Кубани тушат пять пожарных поездов. Видео
Не менее пяти пожарных поездов задействованы в тушении возгорания резервуара на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. В борьбе с огнём также участвуют около 200 человек личного состава МЧС.
На месте происшествия руководит борьбой с пожаром начальник областного главка МЧС Олег Волынкин. Как уточнил губернатор, для локализации серьёзного возгорания применяется пенная атака.
Резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна загорелся при падении беспилотного летательного аппарата, сообщили ТАСС в экстренных службах. Площадь пожара составляет почти 1,25 тысяч квадратных метров. Дым виден даже с побережья Крыма в районе Керчи. По предварительным данным, никто не пострадал.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», минувшим вечером неизвестные второй раз за сутки подорвали железную дорогу в Брянской области, когда по ней проходил грузовой состав. До этого дроны атаковали нефтебазу в Севастополе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru