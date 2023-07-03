В Ростове-на-Дону подсчитали ущерб от мятежа ЧВК «Вагнер»
Убытки от мятежа ЧВК «Вагнер» составили не меньше 92,5 млн рублей, сообщил RTVI со ссылкой на заявление главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко.
Отмечается, что военная техника мятежников разрушила 12 тысяч «квадратов» дорог и 210 квадратных метров тротуара. Кроме того, нанесен ущерб стрелкам трамвайных путей. В мэрии города отчитались о завершении ремонтных работ, на них было потрачено 28,8 млн рублей.
Также, отметил глава администрации города, получили повреждения пять единиц специализированной коммунальной техники, восстановление которых предварительно потребует 63,7 млн рублей. Точная сумма будет известна после завершения ремонта, добавил Логвиненко.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков отказался от комментариев по поводу якобы совместного получения ЧВК «Вагнер» и компанией «Конкорд» по контрактам от государства порядка 1,7 трлн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru