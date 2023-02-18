Кадыров отрицает свое влияние на кадровые перестановки в военных округах
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не связывать его позицию с произошедшими глобальными перестановками среди командующих военными округами в России. Об этом он заявил в Telegram-канале.
Пригожин назвал ролик с расстрелом портретов российских военачальников якобы «музыкантами» украинским фейком
«Любое назначение в структуре Минобороны в Сети начинают связывать с моими предыдущими высказываниями. Запомните, друзья, мы выполняем приказы, а не обдумываем их. Любое назначение Верховным главнокомандующим, любой приказ, любая задача — каждое из таких решений нами поддерживается. И это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью», — подчеркнул глава Чечни.
Хотя, по словам Кадырова, он обладает доступом к данным о ходе специальной военной операции на Украине, благодаря чему у него есть собственное мнение, чеченский лидер обратил внимание на то, что назначает и не снимает военачальников с командных должностей.
Накануне в Министерстве обороны России сообщили о назначении новых командующих войсками четырех военных округов. Так, командующим войсками Центрального военного округа назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, Западного военного округа — генерал-лейтенант Евгений Никифоров, Южного военного округа — генерал-полковник Сергей Кузовлев, Восточного военного округа — генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+15 318 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 439 / сут.
- Московские транспортники начали работать в ЛНР и ДНР
- Кадыров отрицает свое влияние на кадровые перестановки в военных округах
- Пушилин рассказал об улучшении позиций российских войск в Марьинке
- Основатель ЧВК «Вагнер» собирается обсудить с Басуриным слухи о его отставке
- Собянин: Популярность портала mos.ru среди горожан выросла на 39 процентов в прошлом году
- Пригожин назвал ролик с расстрелом портретов российских военачальников якобы «музыкантами» украинским фейком
- Российские войска взяли под контроль населенный пункт Гряниковка под Харьковом
- В Минобороны РФ рассказали о комплексном поражении украинских войск в ЛНР
- Медведев обругал НАТО после высказываний Столтенберга о страхе победы России на Украине
- «Раздувая пламя конфликта». В России отреагировали на очередные признания Запада об антироссийских санкциях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru