Кадыров отрицает свое влияние на кадровые перестановки в военных округах

«Любое назначение в структуре Минобороны в Сети начинают связывать с моими предыдущими высказываниями. Запомните, друзья, мы выполняем приказы, а не обдумываем их. Любое назначение Верховным главнокомандующим, любой приказ, любая задача — каждое из таких решений нами поддерживается. И это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью», — подчеркнул глава Чечни.

Хотя, по словам Кадырова, он обладает доступом к данным о ходе специальной военной операции на Украине, благодаря чему у него есть собственное мнение, чеченский лидер обратил внимание на то, что назначает и не снимает военачальников с командных должностей.

Накануне в Министерстве обороны России сообщили о назначении новых командующих войсками четырех военных округов. Так, командующим войсками Центрального военного округа назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, Западного военного округа — генерал-лейтенант Евгений Никифоров, Южного военного округа — генерал-полковник Сергей Кузовлев, Восточного военного округа — генерал-лейтенант Рустам Мурадов.





