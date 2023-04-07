СМИ: Задержанный украинский диверсант хотел устроить теракт в Керчи

Правоохранители РФ, в частности, обнаружили переписку в интернете, в которой подозреваемый строил планы диверсий, общаясь с куратором. В его квартире нашли в ходе обыска взрывное устройство на основе пластита общим весом около 2,5 килограмм.

Как сообщает НСН, сегодня же ФСБ задержала в Херсонской области агента спецслужб Украины и его помощника. Их переправили в Крым и арестовали.

Ранее на этой неделе в Брянской области был задержан украинский пилот с разбившегося легкомоторного самолета. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», предположительно, он собирался сбросить взрывчатку на нефтепровод «Дружба».

