СМИ: Задержанный украинский диверсант хотел устроить теракт в Керчи
Диверсант по заданию украинских спецслужб намеревался взорвать крупную электрическую подстанцию в Керчи. Он задержан сотрудниками правоохранительных органов на территории Крыма.
Как сообщают «Известия», несостоявшимся подрывником оказался уроженец западно-украинской Ровненской области 52-летний Сергей Горюнов. Причём он имел как украинское, так и российское гражданство. По оперативным данным ФСБ, задержанный сотрудничал с Силами специальных операций Украины.
Правоохранители РФ, в частности, обнаружили переписку в интернете, в которой подозреваемый строил планы диверсий, общаясь с куратором. В его квартире нашли в ходе обыска взрывное устройство на основе пластита общим весом около 2,5 килограмм.
Как сообщает НСН, сегодня же ФСБ задержала в Херсонской области агента спецслужб Украины и его помощника. Их переправили в Крым и арестовали.
Ранее на этой неделе в Брянской области был задержан украинский пилот с разбившегося легкомоторного самолета. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», предположительно, он собирался сбросить взрывчатку на нефтепровод «Дружба».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru