Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на полигонах ЮВО

Отмечается, что глава военного ведомства проверил подготовку, проведение занятий по вождению, выполнение стрельб экипажами танков Т-90 «Прорыв».

«Обучение экипажей также проводится на современных интерактивных тренажерных комплексах, позволяющих отрабатывать все элементы боевой подготовки», — указали в Минобороны.

Кроме того, Шойгу оценил отработку навыков ведения боевых действий контрактниками в различных условиях, в том числе в городских боях.

Как доложил министру начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев, во время обучения особое внимание уделяют теоретическим знаниям поражения военной техники противника. Необходимые данные собраны в актуальных учебно-методических документах и памятках, подготовленных с учетом опыта специальной военной операции.

В свою очередь представители командования ЮВО доложили Шойгу, что на полигоне готовят мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения одновременно. Занятиями руководят офицеры с боевым опытом, полученным в ходе СВО.

Ранее Сергей Шойгу и вице-премьер РФ Денис Мантуров приняли участие в заседании коллегий Минобороны и Минпромторга, в рамках которых обсудили вопросы выполнения гособоронзаказа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

