Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на полигонах ЮВО
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих-контрактников вновь формируемых соединений и частей на полигонах Южного военного округа. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что глава военного ведомства проверил подготовку, проведение занятий по вождению, выполнение стрельб экипажами танков Т-90 «Прорыв».
«Обучение экипажей также проводится на современных интерактивных тренажерных комплексах, позволяющих отрабатывать все элементы боевой подготовки», — указали в Минобороны.
Кроме того, Шойгу оценил отработку навыков ведения боевых действий контрактниками в различных условиях, в том числе в городских боях.
Как доложил министру начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев, во время обучения особое внимание уделяют теоретическим знаниям поражения военной техники противника. Необходимые данные собраны в актуальных учебно-методических документах и памятках, подготовленных с учетом опыта специальной военной операции.
В свою очередь представители командования ЮВО доложили Шойгу, что на полигоне готовят мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения одновременно. Занятиями руководят офицеры с боевым опытом, полученным в ходе СВО.
Ранее Сергей Шойгу и вице-премьер РФ Денис Мантуров приняли участие в заседании коллегий Минобороны и Минпромторга, в рамках которых обсудили вопросы выполнения гособоронзаказа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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