Траур и десятки пострадавших: Что известно об ударе ВСУ по Нижнекамску
Главы регионов не остались в стороне от трагедии в Татарстане: они шлют слова поддержки.
Утром 10 августа украинские беспилотники нанесли удар по Нижнекамску. Согласно предварительным сведениям, атаке подверглись не только предприятия, но и объекты гражданской инфраструктуры.
Жертвами нападения стали 13 человек, в том числе один ребёнок. Ранения получили 48 человек. Всем пострадавшим оказывают медпомощь, данные о числе жертв и раненых продолжают уточнять. Как рассказали в пресс‑службе главы Татарстана, за медицинской помощью обратились 75 человек, из них 21 был помещён в стационар.
Пресс‑служба раиса Татарстана проинформировала о масштабной атаке на Нижнекамск в 08:31. Региональные власти подтвердили, что дроны одновременно поражали производственные и гражданские объекты. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев принёс соболезнования семьям погибших.
В Татарстане режим «Беспилотная опасность» ввели в 02:50. К 04:50 угроза атак БПЛА охватила восемь городов Закамья: Альметьевск, Бугульму, Заинск, Лениногорск, Чистополь, Елабугу, Нижнекамск и Набережные Челны. В 06:13 такой же режим установили в Казани и Зеленодольске — позже его отменили.
К середине дня угроза атак беспилотников сохранялась в восьми населённых пунктах республики: Альметьевске, Бугульме, Елабуге, Заинске, Лениногорске, Нижнекамске, Набережных Челнах и Чистополе.
Минобороны России сообщило, что в течение суток средства противовоздушной обороны ликвидировали 1134 украинских беспилотника и 11 управляемых авиационных бомб, отмечает 360.ru. Утром российское Минобороны отчитывалось, что за ночь над 18 субъектами страны было уничтожено 456 БПЛА ВСУ. Татарстан вошел в число регионов, подвергшихся атаке. Однако военное ведомство не назвало число дронов, сбитых над республикой.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт») из‑за ударов ВСУ по Нижнекамску. В публикации ведомства в мессенджере «Макс» подчёркивается, что украинская сторона вновь совершила неоправданное и циничное преступление: на поражённых объектах находились мирные граждане, не участвующие в боевых действиях.
ТРАУР И ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ
В связи с гибелью людей глава Татарстана Рустам Минниханов объявил в республике траур. Об этом стало известно после оперативного совещания, на котором обсуждали последствия удара. Пресс‑служба главы региона подтвердила, что в Татарстане установлен траур по погибшим в Нижнекамске. Минниханов выразил сочувствие жителям города и семьям жертв, охарактеризовав случившееся как варварское нападение.
Руководитель республики распорядился предоставить пострадавшим всю требуемую медпомощь и оперативно устранить последствия атаки. В Нижнекамск дополнительно направили бригады медиков.
По словам министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице работает оперативный штаб — он координирует оказание помощи раненым. Ситуация с лечением пострадавших в Нижнекамске находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, сообщил его помощник Алексей Кузнецов. В больницы Нижнекамска госпитализировали 28 пострадавших, включая одного ребёнка. Такие данные предоставила пресс‑служба Минздрава России.
Семьи погибших при террористической атаке украинских беспилотников в Нижнекамске получат по два миллиона рублей, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.
Пострадавшие получат от 300 тысяч до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм. Кроме того, предусмотрены выплаты за частично или полностью утраченное имущество, отмечает RT.
РЕАКЦИЯ НА УДАРЫ ВСУ ПО НИЖНЕКАМСКУ
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ответственность за гибель людей при ударе по Нижнекамску лежит на тех, кто поставляет вооружение Киеву. В своём Telegram‑канале он подчеркнул, что западные спонсоры Украины должны помнить: каждая потерянная жизнь — на совести тех, кто поставляет оружие.
В эфире программы «Вести» дипломат отметил, что атаки дронов на Белгород и Нижнекамск — это серия преднамеренных террористических актов. Он указал, что только за два дня в результате этих двух инцидентов пострадало свыше 80 мирных жителей, а число погибших достигло 18 человек. По мнению Мирошника, такие цифры свидетельствуют о намеренной эскалации и применении террористических методов против гражданского населения и объектов.
Соболезнования также выразил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он напомнил о недавнем совместном праздновании Всероссийского сельского Сабантуя и заявил, что сейчас Пензенская область разделяет с Татарстаном боль и гнев из‑за преступления украинской стороны. Мельниченко заверил, что регион готов оказать необходимую поддержку.
Глава Якутии Айсен Николаев выразил сочувствие родным и близким погибших и всему народу Татарстана из‑за ранений и смертей мирных жителей в результате атаки беспилотников. Он пожелал пострадавшим скорейшего восстановления и подчеркнул, что Якутия и Татарстан связаны давними братскими узами. В трудный момент якутяне разделяют скорбь жителей республики, сообщил Николаев.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил Минниханову официальную телеграмму с соболезнованиями. В ней он отметил, что под удар попали объекты гражданской инфраструктуры, погибли мирные люди, десятки получили ранения. Кондратьев добавил, что Краснодарский край сталкивался с аналогичными атаками, поэтому жители региона искренне сопереживают Татарстану. Губернатор выразил уверенность, что преступление не останется безнаказанным.
Соболезнования семьям погибших направил и глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн. Он отметил, что беспилотники целенаправленно били по промышленным и гражданским объектам, десятки раненых находятся в больницах, и пожелал им скорейшего выздоровления, а народу Татарстана — мужества и сил.
Глава Башкирии Радий Хабиров также выразил соболезнования родным погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск. Он заявил, что Башкортостан поддерживает Татарстан и готов предоставить любую необходимую помощь. Руководители других регионов Поволжья тоже высказали слова поддержки и предложили содействие. Так, губернатор Кировской области Александр Соколов отправил телеграмму Минниханову, подчеркнув, что Кировская область, которая сама сталкивается с атаками противника, понимает всю тяжесть утраты близких. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова направила слова сочувствия: она искренне соболезнует семьям погибших и желает всем раненым как можно скорее поправиться.
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своём канале в «Максе» сообщил, что регион готов поддержать Татарстан в это непростое время. Губернатор Свердловской области Денис Паслер написал, что регион скорбит вместе с Татарстаном. Алексей Текслер, глава Челябинской области, от лица всех земляков поддержал родных и близких погибших.
В правительстве Ямало‑Ненецкого автономного округа подчеркнули, что дроны были нацелены и на производственные, и на гражданские объекты. Губернатор Дмитрий Артюхов сказал, что Ямал выражает солидарность, сочувствие и уверенность в том, что Татарстан справится с этим испытанием.
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