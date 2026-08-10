Пресс‑служба раиса Татарстана проинформировала о масштабной атаке на Нижнекамск в 08:31. Региональные власти подтвердили, что дроны одновременно поражали производственные и гражданские объекты. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев принёс соболезнования семьям погибших.



В Татарстане режим «Беспилотная опасность» ввели в 02:50. К 04:50 угроза атак БПЛА охватила восемь городов Закамья: Альметьевск, Бугульму, Заинск, Лениногорск, Чистополь, Елабугу, Нижнекамск и Набережные Челны. В 06:13 такой же режим установили в Казани и Зеленодольске — позже его отменили.



К середине дня угроза атак беспилотников сохранялась в восьми населённых пунктах республики: Альметьевске, Бугульме, Елабуге, Заинске, Лениногорске, Нижнекамске, Набережных Челнах и Чистополе.



Минобороны России сообщило, что в течение суток средства противовоздушной обороны ликвидировали 1134 украинских беспилотника и 11 управляемых авиационных бомб, отмечает 360.ru. Утром российское Минобороны отчитывалось, что за ночь над 18 субъектами страны было уничтожено 456 БПЛА ВСУ. Татарстан вошел в число регионов, подвергшихся атаке. Однако военное ведомство не назвало число дронов, сбитых над республикой.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт») из‑за ударов ВСУ по Нижнекамску. В публикации ведомства в мессенджере «Макс» подчёркивается, что украинская сторона вновь совершила неоправданное и циничное преступление: на поражённых объектах находились мирные граждане, не участвующие в боевых действиях.