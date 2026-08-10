МИД: Зеленский не оставляет России выбора, кроме продолжения СВО
Действия президента Украины Владимира Зеленского не оставляют России иного выбора, кроме необходимости продолжать специальную военную операцию (СВО). Как пишет RT, об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
По его словам, украинскому лидеру не нужен мир потому, что продолжение конфликта для него является единственным способом сохранить власть, а также избегать «ответственности за совершенные преступные деяния».
«В этих условиях у нас не остаётся иного выбора, кроме как и далее неуклонно решать военным путём задачи по демилитаризации и денацификации Украины и устранению исходящих с её территории угроз», - указал дипломат.
Ранее Галузин заявил, что Россия открыта к конструктивным предложениям по урегулированию ситуации на Украине с учётом законных своих интересов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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