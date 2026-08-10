МИД: Зеленский не оставляет России выбора, кроме продолжения СВО

По его словам, украинскому лидеру не нужен мир потому, что продолжение конфликта для него является единственным способом сохранить власть, а также избегать «ответственности за совершенные преступные деяния».

«В этих условиях у нас не остаётся иного выбора, кроме как и далее неуклонно решать военным путём задачи по демилитаризации и денацификации Украины и устранению исходящих с её территории угроз», - указал дипломат.

Ранее Галузин заявил, что Россия открыта к конструктивным предложениям по урегулированию ситуации на Украине с учётом законных своих интересов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».