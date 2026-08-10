Россиян предупредили об опасности еды, на которую садятся мухи

Она указала, что мухи обитают на мусорных свалках, помойках и экскрементах животных. В этой связи на их лапках и теле могут находиться возбудители серьёзных кишечных инфекций, в том числе дизентерии, брюшного тифа и холеры.

По её словам, если муху заметили на фруктах и овощах, то их достаточно тщательно вымыть тёплой водой с мылом. Но в некоторых случаях лучше не рисковать и выбросить еду.

«Это касается влажных и скоропортящихся продуктов: мяса, рыбы, сладких кремов, пирожных, ягод, салатов, заправленных соусом, и нарезанных фруктов... Также опасны продукты, на которых остались... пятна, мутные капли или липкий налёт», — заключила Самойлова.

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что россияне в дачный сезон рискуют столкнуться с туляремийной инфекцией, которую переносят грызуны и насекомые, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

