Проректора ГИТИСа Кирюшкину назначили врио ректора вуза
Временно исполняющей обязанности ректора ГИТИСа была назначена проректор по общим вопросам и проектному управлению вуза Марина Кирюшкина. Об этом сообщает пресс-служба образовательной организации.
Отмечается, что Кирюшкина была назначена временно исполняющей обязанности ректора 6 августа.
«Марина Геннадьевна Кирюшкина 6 августа была назначена временно исполняющей обязанности ректора Российского института театрального искусства — ГИТИС», - говорится в сообщении.
Ранее пост ректора ГИТИС по собственному желанию покинул Григорий Заславский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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