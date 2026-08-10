Проректора ГИТИСа Кирюшкину назначили врио ректора вуза

Временно исполняющей обязанности ректора ГИТИСа была назначена проректор по общим вопросам и проектному управлению вуза Марина Кирюшкина. Об этом сообщает пресс-служба образовательной организации.

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Отмечается, что Кирюшкина была назначена временно исполняющей обязанности ректора 6 августа.

«Марина Геннадьевна Кирюшкина 6 августа была назначена временно исполняющей обязанности ректора Российского института театрального искусства — ГИТИС», - говорится в сообщении.

Ранее пост ректора ГИТИС по собственному желанию покинул Григорий Заславский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
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