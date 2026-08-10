Помогут, но не всем: Каких поблажек ждать бизнесу от кредиторов
Давать деньги малым и средним предприятиям — всегда риск для банков, заявил НСН Илья Иванинский.
Для некоторых заемщиков кредитные каникулы ничего не дадут, да и банки неохотно дают деньги бизнесу, рассказал НСН директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский.
Кредиторам рекомендовали поддержать предпринимателей, пострадавших от терактов. Им посоветовали воздержаться от начисления штрафов и пеней за просроченные платежи, а также не требовать досрочного погашения кредита и не ухудшать кредитную историю из-за реструктуризации. Такой режим предлагают сохранить до августа 2027 года. С соответствующим заявлением выступил Центробанк. Иванинский оценил эти шаги.
«Любое послабление кредитных условий — это всегда понятный способ поддержки. Нарушение в повседневных операциях могут быть по самым разным причинам. Повреждение складов и сбой всей цепочки поставок — один из примеров. Но эффект для каждого отдельного заемщика нужно смотреть отдельно. Потому что часть может не иметь кредитов или небольшое их количество. Для них такие меры, хотя и полезны, но окажут меньше влияния. Желание выдать кредит заемщику — это всегда сложная процедура. Любой банк при кредитовании проводит комплексную оценку кредитоспособности и рисков этого физического или юридического лица. Чем они выше, тем выше будет ставка. Это естественный процесс. Исторически, выдача денег малому и среднему бизнесу для банков была высокорисковой историей. Все потому, что нет возможности для глубокого анализа отдельного заемщика», — подчеркнул он.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов объяснил НСН, чем малый бизнес может помочь госзакупкам.
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