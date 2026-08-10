Для некоторых заемщиков кредитные каникулы ничего не дадут, да и банки неохотно дают деньги бизнесу, рассказал НСН директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский.



Кредиторам рекомендовали поддержать предпринимателей, пострадавших от терактов. Им посоветовали воздержаться от начисления штрафов и пеней за просроченные платежи, а также не требовать досрочного погашения кредита и не ухудшать кредитную историю из-за реструктуризации. Такой режим предлагают сохранить до августа 2027 года. С соответствующим заявлением выступил Центробанк. Иванинский оценил эти шаги.