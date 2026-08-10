Партии «Яблоко» разрешили использовать песню «Пусть всегда будет солнце»
Сын композитора Аркадия Островского Михаил разрешил партии «Яблоко» использовать песню «Пусть всегда будет солнце». Об этом сообщает Telegram-канал «Контекст».
Отмечается, что цитирование Григорием Явлинским песни без указания авторов, является одной из претензий, перечисленных в иске партии «Родина» к «Яблоку».
Михаил Островский заявил, что не возражает против использования политической организацией данной композиции.
«Разрешаю это... хочется, чтобы песни папы не забывались — спасибо, что их несут людям», - сказал он.
Ранее глава партии «Родина» Алексей Журавлев назвал представителей «Яблока» подлыми людьми, которые хотят ворваться во власть любым способом, чтобы внести туда свою повестку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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