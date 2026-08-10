Партии «Яблоко» разрешили использовать песню «Пусть всегда будет солнце»

Отмечается, что цитирование Григорием Явлинским песни без указания авторов, является одной из претензий, перечисленных в иске партии «Родина» к «Яблоку».

Михаил Островский заявил, что не возражает против использования политической организацией данной композиции.

«Разрешаю это... хочется, чтобы песни папы не забывались — спасибо, что их несут людям», - сказал он.

Ранее глава партии «Родина» Алексей Журавлев назвал представителей «Яблока» подлыми людьми, которые хотят ворваться во власть любым способом, чтобы внести туда свою повестку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

