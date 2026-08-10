Россиянам объяснили, как повысить шансы на получение кредита

Чтобы повысить шансы на получение кредита следует перед подачей заявки погасить небольшие займы и закрыть ненужные кредитные карты. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по финансам и кредитам компании «Космовизаком» Григорий Давыдов.

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По его словам, шансы на одобрение заметно возрастают, если показатель долговой нагрузки (ПДН) составляет менее 50%. Также следует подтвердить заработок официальными сведениями.

Эксперт отметил, что лучше не направлять заявки сразу во множество банков — достаточно выбрать две-три организации. Это связано с тем, что большое число запросов фиксируется в кредитной истории и может насторожить кредиторов.

Кроме того, необходимо минимум дважды в год проверять кредитную историю, чтобы не допустить попадание в неё ошибочных сведений о просрочках или займах, оформленных мошенниками.

«Если вовремя не устранить такие записи, банки могут счесть их реальным основанием для отказа в кредите даже на небольшую сумму», — заключил Давыдов.

Ранее в Центре финансовой экспертизы Роскачества указали, что безопасной считается ПДН на уровне до 35% от среднемесячного дохода, которые уходят на оплату банковских займов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Матыцин
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