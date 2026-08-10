Рука на пульсе: Военные базы России останутся в Сирии в противовес Турции
Дамаску нужно ослабить турецкое влияние, заявил НСН Антон Мардасов.
Сирии нужна Россия даже после смены власти, так как это шанс стать более независимой от Турции страны. Поэтому российские базы останутся в регионе, рассказал НСН эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов.
Власти России и Сирии пришли к соглашению о дальнейшем использовании российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме спустя 1,5 года переговоров, утверждает сирийское агентство SANA. По его информации, Дамаск возьмёт на себя управление гражданскими объектами, прежде всего аэропортом Хмеймим и четвертым коммерческим причалом в порту Тартус, и интегрирует их в систему гражданского управления. Мардасов оценил перемены.
«У нас долгое время обсуждается договоренность о военном сотрудничестве. Не зря сирийские военные делегации уже столько раз были в Москве. Они позволяют России, собственно, не только оставаться в Сирии, но и держать руку на пульсе в региональных событиях. Это помогает снижать роль Турции в Сирии, поскольку Дамаск тоже в этом заинтересован, чтобы полностью не зависеть от Анкары. Превращение объектов в совместную тренировочную базу и передача их сирийским военным — это логичный шаг. Что касается Тартуса, то с недавнего времени там снова стали базироваться российские корабли и периодически заходить на рейд. При этом сохраняется возможность заходить в порт в упрощенном режиме», — подчеркнул он.
Ранее специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов объяснил НСН, как Россия сохраняет влияние в Сирии.
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