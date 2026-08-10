Сирии нужна Россия даже после смены власти, так как это шанс стать более независимой от Турции страны. Поэтому российские базы останутся в регионе, рассказал НСН эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов.

Власти России и Сирии пришли к соглашению о дальнейшем использовании российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме спустя 1,5 года переговоров, утверждает сирийское агентство SANA. По его информации, Дамаск возьмёт на себя управление гражданскими объектами, прежде всего аэропортом Хмеймим и четвертым коммерческим причалом в порту Тартус, и интегрирует их в систему гражданского управления. Мардасов оценил перемены.