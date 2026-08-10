Количество пострадавших от атаки БПЛА на Нижнекамск выросло до 48

Число пострадавших в результате массированной атаки украинских БПЛА на Нижнекамск увеличилось до 48. Об этом заявили в пресс-службе главы Татарстана.

Число погибших при атаке на Нижнекамск увеличилось до 13

«По информации на 11:00 часов, известно о гибели 13 человек... 48 человек пострадали», — указано в сообщении.

В числе погибших есть один ребенок, отмечает RT.

Нижнекамск утром 10 августа подвергся масштабной атаке дронов. Сообщалось, что погибли 12 человек, еще 39 пострадали.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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