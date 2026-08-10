Количество пострадавших от атаки БПЛА на Нижнекамск выросло до 48
10 августа 202612:31
Юлия Савченко
Число пострадавших в результате массированной атаки украинских БПЛА на Нижнекамск увеличилось до 48. Об этом заявили в пресс-службе главы Татарстана.
«По информации на 11:00 часов, известно о гибели 13 человек... 48 человек пострадали», — указано в сообщении.
В числе погибших есть один ребенок, отмечает RT.
Нижнекамск утром 10 августа подвергся масштабной атаке дронов. Сообщалось, что погибли 12 человек, еще 39 пострадали.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Саратове пьяный горе-капитан направил катер на купающихся людей
- Минченко оценил шансы «Яблока» обжаловать снятие с выборов
- СМИ: В России упразднили более сотни опустевших деревень
- Пловец Бородин завоевал золото на чемпионате Европы в Париже
- «Цифровой фастфуд»: Zivert рассказала, когда нейросети вредят музыке
- Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму
- В Wildberries опровергли фейки о продаже сгоревших товаров на AliExpress
- Путин заявил о необходимости пройти между Сциллой и Харибдой
- «Зиму не переживет»: В РФ оценили анонсированные Зеленским новые операции
- СМИ: Настю Ивлееву полностью вырезали из фильма «Это все она!»