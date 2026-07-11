В Татарстане задержали мужчину за публикацию видео последствий атаки БПЛА

На кадрах, которые разместил житель Нижнекамска, зафиксированы разрушения на одном из промышленных объектов республики, возникшие после атаки украинских дронов. Как пояснили в пресс‑службе ведомства в Telegram‑канале, мужчина рассказал, что в момент происшествия находился на территории предприятия: он заснял увиденное и выложил ролик в интернет‑сообщество. Позже, получив негативные отклики, пользователь удалил публикацию.



В отношении мужчины прокуратура вынесла предупреждение — его официально уведомили о том, что подобные действия противоречат закону.



Ранее, 8 июля, власти Татарстана сообщили о последствиях масштабной атаки БПЛА на Нижнекамск: в результате ударов пострадали гражданские лица, также зафиксированы повреждения ряда городских предприятий.



Мэр города Радмир Беляев в тот же день уточнил состояние пострадавших: двое человек находятся в состоянии средней тяжести, у остальных — лёгкие травмы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

