В Татарстане задержали мужчину за публикацию видео последствий атаки БПЛА

В Нижнекамске (Татарстан) правоохранители задержали мужчину 33 лет. Он опубликовал в открытом чате мессенджера видео, на котором видны последствия удара беспилотников. Об этом проинформировало региональное управление МВД.

Несколько человек пострадали после атаки БПЛА в Нижнекамске

На кадрах, которые разместил житель Нижнекамска, зафиксированы разрушения на одном из промышленных объектов республики, возникшие после атаки украинских дронов. Как пояснили в пресс‑службе ведомства в Telegram‑канале, мужчина рассказал, что в момент происшествия находился на территории предприятия: он заснял увиденное и выложил ролик в интернет‑сообщество. Позже, получив негативные отклики, пользователь удалил публикацию.

В отношении мужчины прокуратура вынесла предупреждение — его официально уведомили о том, что подобные действия противоречат закону.

Ранее, 8 июля, власти Татарстана сообщили о последствиях масштабной атаки БПЛА на Нижнекамск: в результате ударов пострадали гражданские лица, также зафиксированы повреждения ряда городских предприятий.

Мэр города Радмир Беляев в тот же день уточнил состояние пострадавших: двое человек находятся в состоянии средней тяжести, у остальных — лёгкие травмы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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