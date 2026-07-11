В Татарстане задержали мужчину за публикацию видео последствий атаки БПЛА
В Нижнекамске (Татарстан) правоохранители задержали мужчину 33 лет. Он опубликовал в открытом чате мессенджера видео, на котором видны последствия удара беспилотников. Об этом проинформировало региональное управление МВД.
На кадрах, которые разместил житель Нижнекамска, зафиксированы разрушения на одном из промышленных объектов республики, возникшие после атаки украинских дронов. Как пояснили в пресс‑службе ведомства в Telegram‑канале, мужчина рассказал, что в момент происшествия находился на территории предприятия: он заснял увиденное и выложил ролик в интернет‑сообщество. Позже, получив негативные отклики, пользователь удалил публикацию.
В отношении мужчины прокуратура вынесла предупреждение — его официально уведомили о том, что подобные действия противоречат закону.
Ранее, 8 июля, власти Татарстана сообщили о последствиях масштабной атаки БПЛА на Нижнекамск: в результате ударов пострадали гражданские лица, также зафиксированы повреждения ряда городских предприятий.
Мэр города Радмир Беляев в тот же день уточнил состояние пострадавших: двое человек находятся в состоянии средней тяжести, у остальных — лёгкие травмы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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