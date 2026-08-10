Боди-хоррор «Ешь, молись, худей» интересен фигурой режиссера, но вряд ли станет в российском прокате «сумасшедшим хитом», заявил в интервью НСН кинокритик, шеф-редактор «Поп-культуры» в издании «Т-Ж» Ефим Гугнин.

Российская премьера картины, рассказывающей страшную историю девушки, стремившейся к идеальной фигуре, состоится 13 августа. Мировая премьера фильма режиссера Натали Эрики Джеймс состоялась в январе на фестивале независимого кино «Сандэнс» в США. Гугнин отметил, что интерес к жанру боди-хоррора подогрела «Субстанция»с Деми Мур, заработавшая в российском прокате более 550 млн рублей.