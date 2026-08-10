По следам «Субстанции»: Чем напугает россиян боди-хоррор «Ешь, молись, худей»
Режиссер Натали Эрика Джеймс сняла очень удачный ужастик «Реликвия», а теперь попробовала себя в более агрессивном жанре, сказал в эфире НСН Ефим Гугнин.
Боди-хоррор «Ешь, молись, худей» интересен фигурой режиссера, но вряд ли станет в российском прокате «сумасшедшим хитом», заявил в интервью НСН кинокритик, шеф-редактор «Поп-культуры» в издании «Т-Ж» Ефим Гугнин.
Российская премьера картины, рассказывающей страшную историю девушки, стремившейся к идеальной фигуре, состоится 13 августа. Мировая премьера фильма режиссера Натали Эрики Джеймс состоялась в январе на фестивале независимого кино «Сандэнс» в США. Гугнин отметил, что интерес к жанру боди-хоррора подогрела «Субстанция»с Деми Мур, заработавшая в российском прокате более 550 млн рублей.
«Я не думаю, что это будет какой-то сумасшедший хит проката. Он не соберет как российские сказки, но шансы заработать своё есть. У этого фильма очень интересный режиссер, Натали Эрика Джеймс несколько лет назад сняла фильм "Реликвия", сильно недооцененный, но очень интересный. Он стал удачным примером новой волны хорроров. Интересно, что у нее получится сделать немножко в другом формате, потому что боди-хоррор - это более агрессивный жанр. Очевидно, что "Субстанция" сделала боди-хоррор гораздо более мейнстримным жанром, чем он был до этого. Начало появляться много фильмов, которые поймали этот тренд и смогли быть произведены благодаря тому, что продюсеры поняли, что есть запрос и есть рынок у этих картин. Не думаю, что "Ешь, молись, худей" пытается осознанно повторить успех "Субстанции", какие-то ее сюжетные или эстетические элементы, но, наверное, этот фильм существует, в том числе, потому что "Субстанция" появилась и была успешна», - считает эксперт.
Гугнин объяснил, почему сегодня «ужастики» популярны и в России, и в мире.
«Не столько боди-хоррор конкретно, а хоррор в целом – это жанр, на который делают большие ставки прокатчики - и российские, и нероссийские. Этот жанр обычно не очень дорогой в производстве, да и права на эти фильмы не настолько дорогие. При этом хоррор — это жанр, на который стабильно ходят даже люди, которым не нравится кино. К ним зачастую снисходительное отношение публики, потому что это фильмы, которые вызывают у нас животную, иногда очень примитивную реакцию. Традиционно хоррор — это жанр, на который люди идут компаниями, чтобы вместе попугаться и пережить какие-то яркие эмоции. У большинства жанровых фильмов целевая аудитория – молодежь, но, например, на "Субстанции" можно было увидеть в кинозалах и очень взрослую публику», - заключил собеседник НСН.
Кинокритик Давид Шнейдеров ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что успех в России малобюджетного независимого хоррора «Обсессия», заработавшего в прокате около 500 млн рублей, связан с зумерами.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В НСПК предупредили о проблемах при оплатах картами Visa и Mastercard
- Великий чайный путь: Кого привлечет круиз на поезде из Китая в Россию
- В Красноярске невменяемая сотрудница банка обокрала VIP-клиентов
- Минобороны сообщило об уничтожении 215 украинских дронов
- В Саратове пьяный горе-капитан направил катер на купающихся людей
- Минченко оценил шансы «Яблока» обжаловать снятие с выборов
- СМИ: В России упразднили более сотни опустевших деревень
- Пловец Бородин завоевал золото на чемпионате Европы в Париже
- «Цифровой фастфуд»: Zivert рассказала, когда нейросети вредят музыке
- Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму