По его словам, лидером Украины является человек, лишенный легитимности, так как законный срок его пребывания на посту завершился. При этом в команде украинского президента также нет людей, нацеленных на переговоры.

Парламентарий указал, что «ни о какой демократии на Украине речи идти не может».

«Если такие демократические процедуры были бы запущены в результате денацификации украинской политической системы, то такие люди, которые гораздо лучше господина Зеленского понимают интересы украинского народа, они бы непременно проявились», — заключил он.

Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что Москва не получала от украинской стороны каких-либо предложений по возобновлению дипломатических контактов в контексте процесса урегулирования конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

