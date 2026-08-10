В Госдуме заявили об отсутствии на Украине подходящих кандидатов в переговорщики
Переговорщиков, которые могли бы подойти России, в настоящее время на Украине нет. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
По его словам, лидером Украины является человек, лишенный легитимности, так как законный срок его пребывания на посту завершился. При этом в команде украинского президента также нет людей, нацеленных на переговоры.
Парламентарий указал, что «ни о какой демократии на Украине речи идти не может».
«Если такие демократические процедуры были бы запущены в результате денацификации украинской политической системы, то такие люди, которые гораздо лучше господина Зеленского понимают интересы украинского народа, они бы непременно проявились», — заключил он.
Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что Москва не получала от украинской стороны каких-либо предложений по возобновлению дипломатических контактов в контексте процесса урегулирования конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Саратове пьяный горе-капитан направил катер на купающихся людей
- Минченко оценил шансы «Яблока» обжаловать снятие с выборов
- СМИ: В России упразднили более сотни опустевших деревень
- Пловец Бородин завоевал золото на чемпионате Европы в Париже
- «Цифровой фастфуд»: Zivert рассказала, когда нейросети вредят музыке
- Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму
- В Wildberries опровергли фейки о продаже сгоревших товаров на AliExpress
- Путин заявил о необходимости пройти между Сциллой и Харибдой
- «Зиму не переживет»: В РФ оценили анонсированные Зеленским новые операции
- СМИ: Настю Ивлееву полностью вырезали из фильма «Это все она!»