Стихия в Оренбуржье: Пол-Орска затопило после прорыва дамбы, жителей эвакуируют
В Оренбургской области из-за паводка введен режим ЧС. На фоне критического уровня подъема рек прорвало дамбу в Орске, половина города - в зоне подтопления, жителей эвакуируют.
Более 2,5 тысячи жилых домов и свыше 6,8 тысячи приусадебных участков оказались подтоплены в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
ЦЫФРЫ ПОТЕРЬ
«В связи с активным снеготаянием и подъемом уровня рек в результате водосбросов в регионе подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков на территории 29 муниципальных образований в 102 населенных пунктах и 9 СНТ», — говорится в сообщении.
По данным властей, были эвакуированы 4208 жителей, в числе которых 1019 детей, 427 человек находятся в пунктах временного размещения. Из зон затопления в безопасные районы переместили 306 голов сельскохозяйственных животных.
Отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась в Орске: здесь подтоплено более 600 жилых домов и 1400 участков, эвакуированы 711 жителей, 210 из которых — дети. В зону ЧС попали 4204 жилых дома, в которых проживают 10800 человек, и 13 социально значимых объектов.
ПРОРЫВ ДАМБЫ В ОРСКЕ
Такое положение дел возникло в Орске после прорыва дамбы. Об этом сообщили в МЧС.
«Вода продолжает прибывать в старую часть города Орска, где расположен преимущественно частный сектор... Подтоплено порядка 600 домов на 9 улицах», — указали в ведомстве.
Спасатели продолжают эвакуацию населения с помощью плавсредств. Так, в 12 пунктов временного размещения доставили около 230 человек, в числе которых 73 ребенка. Последствия ЧС ликвидируют свыше 530 спасателей, задействованы 125 единиц техники и 75 плавсредств.
Прорыв дамбы в Орске произошел из-за критического повышения уровня реки Урал - он составляет 9,27 метров. При этом опасной отметкой является 7 метров, напомнил глава города Василий Козупица.
«Уровень реки Урал в этом году был выше среднего и даже превышал опасный уровень в 7 м. А сегодня (6 апреля - прим. НСН) , на утро, уровень воды (составляет) 9,27 метров и растет до сих пор. На два с лишним метра выше опасного уровня», - подчеркнул Козупица, объяснив прорыв дамбы.
Мэр Орска отметил, что тенденция с подъемом воры в реке Урал ухудшается. При этом он считает, что уровень воды спадет в течение 1,5-2 недель, передает ТАСС.
ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Местные СМИ сообщают, что в зоне подтопления в ближайшие часы может оказаться весь жилой сектор Старого города. Население эвакуируют на автобусах в безопасные районы.
Многие дороги в Орске также затоплены. Оперативную информацию о возможности проезда публикует главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области на интерактивной карте в режиме реального времени.
Энергетики приостановили электроснабжение микрорайонов Орска на подтопленных территориях между улицами Новостроечной – Орджоникидзе; Красноармейской – Каховского – Народовольцев – 40 лет Октября; 9 января – Куйбышева. Районы, которые не подлежат эвакуации, обеспечат электричеством по временным схемам.
ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТЕЙ
С 4 апреля в Оренбургской области действует режим Чрезвычайной ситуации (ЧС). Это позволяет обеспечить пострадавших финансовой поддержкой. Губернатор Денис Паслер на заседании регионального правительства 5 апреля поручил областному минсоцразвития выплатить материальную помощь пострадавшим от паводка оренбуржцам.
«Важно, чтобы люди получили всю помощь, которая предусмотрена законодательством», – заявил Паслер.
Жители Оренбургской области, пострадавшие от паводка, могут претендовать на получение единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека. При частичной утрате имущества первой необходимости каждый житель имеет право на финансовую поддержку в сумме 25 тысяч рублей, при полной - 50 тысяч рублей.
Также власти выдадут единовременное пособие получившим вред здоровью из-за ЧС.
«В случае тяжкого или средней тяжести вреда – 400 тыс. рублей на человека, в случае легкого вреда – 200 тыс. рублей на человека», – говортся на сайте администрации Оренбургской области.
По официальным данным, накануне в минсоцразвития региона поступило 48 заявлений на оказание материальной помощи. Оренбуржцы подают их через портал Госуслуг и МФЦ. Также списки пострадавших от паводка формируют в муниципалитетах, рассказала глава оренбургского ведомства Елена Сладкова.
На данный момент подтоплена половина Старого города в Орске, есть риск изоляции части территории областного центра от Нового города. Власти заверили, что «плавсредства и техника повышенной проходимости для эвакуации людей» имеются в наличии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Орска Василия Козупицу.
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