Стихия в Оренбуржье: Пол-Орска затопило после прорыва дамбы, жителей эвакуируют

«В связи с активным снеготаянием и подъемом уровня рек в результате водосбросов в регионе подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков на территории 29 муниципальных образований в 102 населенных пунктах и 9 СНТ», — говорится в сообщении.



По данным властей, были эвакуированы 4208 жителей, в числе которых 1019 детей, 427 человек находятся в пунктах временного размещения. Из зон затопления в безопасные районы переместили 306 голов сельскохозяйственных животных.



Отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась в Орске: здесь подтоплено более 600 жилых домов и 1400 участков, эвакуированы 711 жителей, 210 из которых — дети. В зону ЧС попали 4204 жилых дома, в которых проживают 10800 человек, и 13 социально значимых объектов.