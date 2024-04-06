Администрация Орска предупредила о скором подтоплении Старого города

Весь жилой сектор Старого города в Орске в ближайшее время будет подтоплен. Об этом предупредили в городской администрации.

Власти сообщили, что пострадавших при прорыве дамбы в Орске нет

Власти призвали население срочно эвакуироваться.

«Автобусы для эвакуации ожидают людей на пересечении улиц К.Маркса и 1-го Мая», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале администрации Орска.

Ранее глава города Василий Козупица сообщил о двух повреждениях на дамбе в Советском районе Орска. Как отмечали в мэрии, в зону затопления попадают свыше 4 тысяч домов и более 10 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости
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