На устранение прорыва дамбы в Орске направили более 30 большегрузов

«Небольшой порыв сейчас устраняется фронтальными погрузчиками и большегрузами, которые завозят туда землю для засыпки порыва», - приводит его слова ТАСС.

В администрации города отметили, что в зоне подтопления оказались почти 11 тысяч человек и 4,2 тысячи домов.

Вечером 5 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных поселков и дачных домов незамедлительно эвакуироваться. По его словам, за последние сутки уровень воды в реке Урал поднялся до 778 сантиметров, сообщает «Радиоточка НСН».

