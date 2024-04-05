На устранение прорыва дамбы в Орске направили более 30 большегрузов
Прорыв дамбы в Орске в непрерывном режиме устраняют 33 большегруза, заявил журналистам глава пресс-службы управления МЧС по Оренбургской области Александр Ситников.
«Небольшой порыв сейчас устраняется фронтальными погрузчиками и большегрузами, которые завозят туда землю для засыпки порыва», - приводит его слова ТАСС.
В администрации города отметили, что в зоне подтопления оказались почти 11 тысяч человек и 4,2 тысячи домов.
Вечером 5 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных поселков и дачных домов незамедлительно эвакуироваться. По его словам, за последние сутки уровень воды в реке Урал поднялся до 778 сантиметров, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru