Глава Орска сообщил о втором повреждении на дамбе
На дамбе в Советском районе Орска возникли два повреждения, сообщил глава города Василий Козупица. Его слова приводит пресс-служба правительства Оренбургской области.
«Произошло частичное повреждение тела дамбы в двух местах. Сейчас бригады и техника работают над восстановлением объекта», - заявил он.
После прорыва дамбы продолжается эвакуация жителей Старого города и поселка Строителей, отметил Козупица. По его словам, людей перевозят в пункты временного размещения или к родным в Новый город.
Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. В зоне подтопления оказались более 10 тысяч человек и 4,2 тысячи домов, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru