Глава Орска сообщил о втором повреждении на дамбе

«Произошло частичное повреждение тела дамбы в двух местах. Сейчас бригады и техника работают над восстановлением объекта», - заявил он.

После прорыва дамбы продолжается эвакуация жителей Старого города и поселка Строителей, отметил Козупица. По его словам, людей перевозят в пункты временного размещения или к родным в Новый город.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. В зоне подтопления оказались более 10 тысяч человек и 4,2 тысячи домов, отмечает «Радиоточка НСН».

