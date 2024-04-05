«Отрезаны два поселка»: В городе Орск прорвало дамбу, идет эвакуация

Отдельные территории области оказались отрезаны, что затрудняет эвакуацию, рассказал депутат законодательного собрания региона Сергей Романенко.

Власти Оренбургской области ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации в связи со сложной паводковой обстановкой и продолжают эвакуацию жителей, сообщил в разговоре с НСН депутат законодательного собрания региона Сергей Романенко.

В Орске Оренбургской области прорвало дамбу

В городе Орске Оренбургской области наблюдается сильный паводок. На фоне угрозы прорыва дамбы на реке Урал было принято решение об эвакуации людей. Позже был зафиксирован прорыв дамбы. В зону затопления в Орске после прорыва дамбы попадают более четырех тысяч домов и 10 тысяч человек, сообщили в мэрии. Романенко отметил, что в городе ведутся спасательные мероприятия.

«К городу Орск примыкают поселки, некоторые из них оказались отрезаны. Наиболее пострадавшими на сегодня является поселок Ора и Джанаталап, они входят в городской округ. Там, где большие переливы, сейчас дежурит по графику большая машина «Урал», на которой вывозят людей по затопленной трассе. Я понимаю, что режим ЧС обязывает к особым условиям, других мер пока нет», - сказал он.

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По словам собеседника НСН, эвакуация в Орске продолжается.

«Эвакуируем в том числе животных, в зоне подтопления оказались личные подсобные хозяйства. Но не располагаю точной цифрой о числе эвакуированных. По уровню воды есть суточные колебания, я выходил в черту города. В шаговой доступности от центральной улицы проспект Ленина у нас проходит небольшая река, шириной в пять метров. Местами ее ширина 15-20 метров. Скорее всего будет увеличение количества воды с суточным колебанием – к вечеру чуть больше, к утру чуть меньше», - подытожил Романенко.

По данным МЧС региона, на данный момент в Орске проводятся работы по укреплению дамбы и устранению прорыва. Также проводится подворный обход, на месте усилена группировка спасателей МЧС РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭвакуацияОренбургская ОбластьПаводок

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