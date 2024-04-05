«Отрезаны два поселка»: В городе Орск прорвало дамбу, идет эвакуация

В городе Орске Оренбургской области наблюдается сильный паводок. На фоне угрозы прорыва дамбы на реке Урал было принято решение об эвакуации людей. Позже был зафиксирован прорыв дамбы. В зону затопления в Орске после прорыва дамбы попадают более четырех тысяч домов и 10 тысяч человек, сообщили в мэрии. Романенко отметил, что в городе ведутся спасательные мероприятия.

«К городу Орск примыкают поселки, некоторые из них оказались отрезаны. Наиболее пострадавшими на сегодня является поселок Ора и Джанаталап, они входят в городской округ. Там, где большие переливы, сейчас дежурит по графику большая машина «Урал», на которой вывозят людей по затопленной трассе. Я понимаю, что режим ЧС обязывает к особым условиям, других мер пока нет», - сказал он.