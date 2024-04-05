Мэр Оренбурга заявил о критической ситуации в городе из-за паводка

Градоначальник назвал ситуацию критической. По его словам, за сутки уровень воды в реке Урал поднялся на 91 сантиметр - до 778 сантиметров.

Подтоплено более 300 домовладений и 750 участков, уточнил мэр. Он призвал жителей уезжать к родным, знакомым или в пункты временного размещения.

«Не ждите, когда ситуация станет угрожающей! Уезжайте! Эвакуироваться нужно как можно быстрее!» - подчеркнул Салмин.

Вечером 5 апреля в Советском районе Орска прорвало дамбу. Началась эвакуация старого города. В зону подтопления попали более 10 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

