Мэр Оренбурга заявил о критической ситуации в городе из-за паводка
Мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных поселков и дачных домов незамедлительно эвакуироваться. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Градоначальник назвал ситуацию критической. По его словам, за сутки уровень воды в реке Урал поднялся на 91 сантиметр - до 778 сантиметров.
Подтоплено более 300 домовладений и 750 участков, уточнил мэр. Он призвал жителей уезжать к родным, знакомым или в пункты временного размещения.
«Не ждите, когда ситуация станет угрожающей! Уезжайте! Эвакуироваться нужно как можно быстрее!» - подчеркнул Салмин.
Вечером 5 апреля в Советском районе Орска прорвало дамбу. Началась эвакуация старого города. В зону подтопления попали более 10 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- КГБ Белоруссии задержал агента военной разведки Украины
- Мэр Оренбурга заявил о критической ситуации в городе из-за паводка
- В зону затопления в Орске попали более 10 тысяч человек
- В Молдавии признали экстремистским российский имперский флаг
- В Новой Москве после поджога восстановили мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
- Минюст признал иноагентами писателя Веллера и предпринимателя Татулову
- Константинопольский патриарх восстановил Кураева в сане
- В Орске Оренбургской области прорвало дамбу
- Более половины россиян положительно оценили качество отечественного вина
- В Москве арестовали экс-главу ОВД по делу о незаконной миграции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru