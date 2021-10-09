Шпионские страсти. В Турции арестованы шестеро иностранцев
Россияне в разных точках света оказались замешаны в шпионских скандалах и даже обвиняются в покушении с целью убийства. НСН рассказывает, кому удалось избежать наказания.
Шестеро иностранцев задержаны в Турции по подозрению в шпионаже, сообщает телеканал CNN Turk.
Власти считают, что задержанные в Стамбуле и Анталье готовились с помощью силы получить конфиденциальную информацию. Их обвиняют в «политическом и военном шпионаже», пишет Газета.ru.
В результате обысков у мужчин изъяли оружие: три пистолета, несколько «магазинов» и патроны, лазерные указатели, отмечает «РЕН ТВ».
О национальности задержанных не сообщается. Однако, на оперативном видео сняты предметы с гербовыми печатями РФ.
Являются ли российские паспорта подлинными или поддельные, не ясно, сообщает РИА Новости. Агентство подчеркивает также, что официального подтверждения информации от правоохранительных органов Турции не получило.
Известно, что задержанных поместили под стражу. Началось расследование.
На днях турецкие СМИ сообщили, что в Анкаре задержали боевика «Исламского государства» (террористической организации, запрещенной в России) с российским гражданством. Были названы его инициалы — А. Р. Мужчину разыскивал Интерпол.
Напомним, В Болгарии 7 сентября задержан гражданин России по подозрению в промышленном шпионаже. Вместе с ним сотрудники правоохранительных органов взяли двух граждан Литвы, информирует областная дирекция полиции города Стара-Загора. Все трое, по данным силовиков, работали на военном заводе «Арсенал». Уточняется, что россиянину 60 лет, литовцам – 24 года мужчине и 59 лет – женщине. Их остановили на границе с Грецией после получения информации о пропаже изделий и документации с предприятия.
А 21 сентября пресс-служба Скотленд-Ярда выдвинула обвинения против гражданина России Дениса Сергеева, назвав его третьим подозреваемым по так называемому «делу Скрипалей». Мужчина объявлен в розыск.
Появление в деле Скрипалей «третьего отравителя» - намеренная дезинформация со стороны Великобритании, заявил «Радиоточке НСН» полковник внешней разведки КГБ в отставке Михаил Любимов.
«Это часть большой пропаганды, которую ведут против нас. Это совершенно не ново, потому что я долго проработал в разведке, в КГБ, и все время какие-то штуки нам приписывали, а потом уже стали извиняться, когда перестройка началась. На это не стоит обращать внимание. Но пресса рвется к сенсациям. Отравление Скрипаля – это полная фигня. Абсолютно… Да, эта парочка (Петров и Боширов – прим. НСН) действительно была в Солсбери. Но что это за темные люди? Почему они так таинственно исчезли? Я хорошо знаю британцев. Они зацепились за это, а дальше они накручивают, что они хотят», - заявил экс-разведчик.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого в России осудили за шпионаж в пользу Великобритании, а также его дочь Юлия, были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Великобритании позднее объявили, что против военного разведчика и его дочери было применено боевое отравляющее вещество А-234 класса «Новичок».Британская полиция считает, что к отравлению Скрипалей причастны граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов.
Менее года назад, 4 декабря 2020 года, в Турции задержали журналистов программы «Центральное телевидение» телекомпании НТВ Алексея Петрушко и Ивана Малышкина, напоминают «Известия». Администрация Стамбула подтвердила задержание двух граждан России, а также гражданина Турции за то, что они якобы без разрешения снимали центр по производству беспилотников. Российские журналисты могли оказаться в тюрьме сроком на семь лет по обвинению в шпионаже, но 7 декабря их освободили из зала суда. Этот вопрос решался по дипломатическим каналам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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