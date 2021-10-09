Шпионские страсти. В Турции арестованы шестеро иностранцев

А 21 сентября пресс-служба Скотленд-Ярда выдвинула обвинения против гражданина России Дениса Сергеева, назвав его третьим подозреваемым по так называемому «делу Скрипалей». Мужчина объявлен в розыск.

Появление в деле Скрипалей «третьего отравителя» - намеренная дезинформация со стороны Великобритании, заявил «Радиоточке НСН» полковник внешней разведки КГБ в отставке Михаил Любимов.

«Это часть большой пропаганды, которую ведут против нас. Это совершенно не ново, потому что я долго проработал в разведке, в КГБ, и все время какие-то штуки нам приписывали, а потом уже стали извиняться, когда перестройка началась. На это не стоит обращать внимание. Но пресса рвется к сенсациям. Отравление Скрипаля – это полная фигня. Абсолютно… Да, эта парочка (Петров и Боширов – прим. НСН) действительно была в Солсбери. Но что это за темные люди? Почему они так таинственно исчезли? Я хорошо знаю британцев. Они зацепились за это, а дальше они накручивают, что они хотят», - заявил экс-разведчик.