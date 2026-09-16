Зависимость от кофеина может наступать при употреблении пяти-шести чашек в день, отмечает «Коммерсант». В качестве синдрома отмены кофеина могут выступать пульсирующая головная боль, бессонница, тревога, дрожание пальцев и нарушения ритма сердца. Все эти проблемы подробно описаны в проекте новых клинических рекомендаций по синдромам отмены и зависимости от разнообразных психоактивных веществ. В документе, подготовленном Российским обществом психиатров, также рассматривается «Оземпик» как потенциальное средство для лечения зависимости, однако для его практического использования необходимы дополнительные научные исследования.

«Это все и так знали. Сейчас просто решили научно прописать. Зависимость от кофеина — крайне мягкая форма по сравнению с другими видами зависимостей. Это не миф, она действительно есть. Но она несопоставима с какими-то тяжёлыми алкогольными или наркотическими формами, даже с игровой зависимостью. На данный момент, судя по клинической практике, я не помню ни одного обращения по этому поводу. Дело не только в кофе, так как кофеин добавляется в различные энергетические напитки. Как правило, в них содержатся и другие психоактивные вещества. Важно обозначить с профессиональной позиции, что кофеин не является абсолютно безвредным веществом. Все хорошо в меру. При превышении у человека могут возникнуть пусть небольшие, но реальные проблемы. Это более актуально для любителей энергетиков, чем для тех людей, которые позволяют себе несколько чашечек кофе. Людей с кофеиновой зависимостью всегда было, есть и будет мало, потому что непонятно, какая проблема у них начнётся быстрее — синдром отмены или гипертония», — сказал собеседник НСН.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина сказала НСН, что безопасная доза кофе — это 400 миллиграммов в сутки, всего три-четыре чашки, но выпить их нужно до 18 часов вечера.

