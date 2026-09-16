Эксперт предупредил об опасности нулевого баланса после ипотеки
Покупка квартиры не должна оставлять семью с пустым банковским счетом, а после внесения первоначального взноса необходимо сохранить финансовый резерв минимум на три-шесть месяцев обязательных расходов. Соответствующую рекомендацию в беседе с «Газетой.Ru» озвучил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
Парламентарий подчеркнул, что при ипотечном платеже, забирающем 30-40% ежемесячного дохода, оставшихся средств должно хватать как на обычную жизнь, так и на непредвиденные обстоятельства. Финансовую подушку безопасности следует рассчитывать исходя из реального семейного бюджета, а не стоимости недвижимости.
В качестве примера депутат привел квартиру за 10 миллионов рублей с первоначальным взносом 20%: при рыночной ставке около 17,8% и сроке 20 лет ежемесячный платеж составит порядка 122 тысяч рублей, поэтому только резерв на ипотеку должен составлять 366-732 тысячи рублей.
Отдельно Аксененко указал на необходимость учета затрат, связанных непосредственно с покупкой и переездом. На вторичном рынке это оценка, страхование, регистрация сделки и переезд, тогда как в новостройках сумма может оказаться значительно выше из-за расходов на ремонт, мебель и бытовую технику, особенно если жилье передается без отделки.
Ранее доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова предупредила, что после покупки квартиры можно обнаружить абсолютно не знакомых людей, сохраняющих бессрочное право проживания в ней, сообщает RT.
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