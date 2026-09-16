Эксперт предупредил об опасности нулевого баланса после ипотеки

В качестве примера депутат привел квартиру за 10 миллионов рублей с первоначальным взносом 20%: при рыночной ставке около 17,8% и сроке 20 лет ежемесячный платеж составит порядка 122 тысяч рублей, поэтому только резерв на ипотеку должен составлять 366-732 тысячи рублей.

Отдельно Аксененко указал на необходимость учета затрат, связанных непосредственно с покупкой и переездом. На вторичном рынке это оценка, страхование, регистрация сделки и переезд, тогда как в новостройках сумма может оказаться значительно выше из-за расходов на ремонт, мебель и бытовую технику, особенно если жилье передается без отделки.

Ранее доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова предупредила, что после покупки квартиры можно обнаружить абсолютно не знакомых людей, сохраняющих бессрочное право проживания в ней, сообщает RT.

