Собянин и Беглов подписали соглашение о внедрении ЕМИАС в Петербурге

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о внедрении столичной единой медицинской информационно-аналитической системы в петербургских поликлиниках и стационарах. Церемония прошла в городской больнице святого великомученика Георгия, одном из старейших лечебных учреждений города на Неве.

Внедрение ЕМИАС в петербургских стационарах началось еще в феврале 2024 года силами специально созданной команды столичных экспертов. К концу 2026 года систему планируют запустить во всех 70 больницах города, после чего наступит черед амбулаторного звена — 197 поликлиник получат доступ к цифровой платформе. Московская команда уже обучила работе с системой 16 тысяч медицинских работников, остальные пройдут подготовку на месте.

«ЕМИАС, которая разработана в Москве, является ядром, технологическим ядром будущего медицины. На ее базе развиваются уникальные технологии, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Без этой системы двигаться вперед к современной медицине очень сложно, практически невозможно», — подчеркнул Собянин на церемонии подписания.

Глава столицы России также отметил, что экономический оборот между двумя крупнейшими агломерациями страны составляет триллионы рублей, что требует реализации масштабных совместных проектов.