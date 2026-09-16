Собянин и Беглов подписали соглашение о внедрении ЕМИАС в Петербурге
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о внедрении столичной единой медицинской информационно-аналитической системы в петербургских поликлиниках и стационарах. Церемония прошла в городской больнице святого великомученика Георгия, одном из старейших лечебных учреждений города на Неве.
Внедрение ЕМИАС в петербургских стационарах началось еще в феврале 2024 года силами специально созданной команды столичных экспертов. К концу 2026 года систему планируют запустить во всех 70 больницах города, после чего наступит черед амбулаторного звена — 197 поликлиник получат доступ к цифровой платформе. Московская команда уже обучила работе с системой 16 тысяч медицинских работников, остальные пройдут подготовку на месте.
«ЕМИАС, которая разработана в Москве, является ядром, технологическим ядром будущего медицины. На ее базе развиваются уникальные технологии, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Без этой системы двигаться вперед к современной медицине очень сложно, практически невозможно», — подчеркнул Собянин на церемонии подписания.
Глава столицы России также отметил, что экономический оборот между двумя крупнейшими агломерациями страны составляет триллионы рублей, что требует реализации масштабных совместных проектов.
Благодаря внедрению системы врачи освободятся от рутинного документооборота и смогут уделять больше времени непосредственной работе с пациентами. Все медицинские документы, назначения, результаты исследований и сведения о процедурах будут создаваться и храниться в электронном виде с доступом в режиме реального времени. В дальнейшем пациенты смогут просматривать свои медицинские карты через специальное мобильное приложение «ЕМИАС. Петербург».
«Мы освобождаем врачей от документооборота — рутинной работы, бумажной работы, которая отнимала очень много времени. Сейчас больше времени уже освобождается непосредственно на работу с пациентом, а бумага уходит в сторону. Это первый опыт в нашей стране, когда мы создаем единую систему здравоохранения, единую цифровую платформу», — подчеркнул Беглов.
По его словам, объединение цифрового пространства медиков позволяет получать консультации независимо от места проживания, что соответствует задачам, поставленным президентом.
Система автоматизирует ключевые процессы госпитализации и оказания помощи в приёмных, клинико-диагностических и лечебных отделениях, реанимациях и операционных блоках. Накопленные сведения также используют для оценки качества работы стационаров: на их основе медицинская команда Санкт-Петербурга формирует аналитические витрины и дашборды, которые расширяют управленческий функционал больниц и делают работу учреждений более прозрачной.
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