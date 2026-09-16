Собянин и Беглов подписали соглашение о внедрении ЕМИАС в Петербурге

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о внедрении столичной единой медицинской информационно-аналитической системы в петербургских поликлиниках и стационарах. Церемония прошла в городской больнице святого великомученика Георгия, одном из старейших лечебных учреждений города на Неве.

Внедрение ЕМИАС в петербургских стационарах началось еще в феврале 2024 года силами специально созданной команды столичных экспертов. К концу 2026 года систему планируют запустить во всех 70 больницах города, после чего наступит черед амбулаторного звена — 197 поликлиник получат доступ к цифровой платформе. Московская команда уже обучила работе с системой 16 тысяч медицинских работников, остальные пройдут подготовку на месте.

«ЕМИАС, которая разработана в Москве, является ядром, технологическим ядром будущего медицины. На ее базе развиваются уникальные технологии, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Без этой системы двигаться вперед к современной медицине очень сложно, практически невозможно», — подчеркнул Собянин на церемонии подписания.

Глава столицы России также отметил, что экономический оборот между двумя крупнейшими агломерациями страны составляет триллионы рублей, что требует реализации масштабных совместных проектов.

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Благодаря внедрению системы врачи освободятся от рутинного документооборота и смогут уделять больше времени непосредственной работе с пациентами. Все медицинские документы, назначения, результаты исследований и сведения о процедурах будут создаваться и храниться в электронном виде с доступом в режиме реального времени. В дальнейшем пациенты смогут просматривать свои медицинские карты через специальное мобильное приложение «ЕМИАС. Петербург».

«Мы освобождаем врачей от документооборота — рутинной работы, бумажной работы, которая отнимала очень много времени. Сейчас больше времени уже освобождается непосредственно на работу с пациентом, а бумага уходит в сторону. Это первый опыт в нашей стране, когда мы создаем единую систему здравоохранения, единую цифровую платформу», — подчеркнул Беглов.

По его словам, объединение цифрового пространства медиков позволяет получать консультации независимо от места проживания, что соответствует задачам, поставленным президентом.

Система автоматизирует ключевые процессы госпитализации и оказания помощи в приёмных, клинико-диагностических и лечебных отделениях, реанимациях и операционных блоках. Накопленные сведения также используют для оценки качества работы стационаров: на их основе медицинская команда Санкт-Петербурга формирует аналитические витрины и дашборды, которые расширяют управленческий функционал больниц и делают работу учреждений более прозрачной.

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ФОТО: пресс-служба мэра и правительста Москвы
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