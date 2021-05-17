В Польше задержали мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России
Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина республики, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом сообщил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.
По его словам, подозреваемый сотрудничал с российскими спецслужбами, предоставляя материалы военной сферы. Суд назначил ему арест на три месяца, задержанный признал свою вину.
Ранее суд в Дании приговорил к трем годам лишения свободы россиянина, обвиняемого в сборе и разглашении информации российской разведке.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+9 328 / сут.
Умерли
116 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 181 / сут.
- В Благовещенске «шутник» пообещал взорвать школу
- Пашинян заявил о росте напряженности на границе с Азербайджаном
- Манижа оценила свои шансы на победу в Евровидении
- Facebook грозит еще до 28 млн рублей штрафа за неудаление запрещенной информации
- В Эстонии начались масштабные учения Spring Storm с участием военных НАТО
- В Польше задержали мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России
- В России за сутки диагностировали 9 328 случаев коронавируса
- Палестина требует принятия резолюции ООН, признающей незаконными действия Израиля
- Россия закончит испытания ракет «Циркон»
- В Красноярском крае произошла утечка дизельного топлива
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru