В Польше задержали мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России

По его словам, подозреваемый сотрудничал с российскими спецслужбами, предоставляя материалы военной сферы. Суд назначил ему арест на три месяца, задержанный признал свою вину.

Ранее суд в Дании приговорил к трем годам лишения свободы россиянина, обвиняемого в сборе и разглашении информации российской разведке.

