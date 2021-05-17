В Польше задержали мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России

Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина республики, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом сообщил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

В Дании россиянина приговорили к трем годам тюрьмы по делу о шпионаже

По его словам, подозреваемый сотрудничал с российскими спецслужбами, предоставляя материалы военной сферы. Суд назначил ему арест на три месяца, задержанный признал свою вину.

Ранее суд в Дании приговорил к трем годам лишения свободы россиянина, обвиняемого в сборе и разглашении информации российской разведке.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:РоссияШпионажПольша
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