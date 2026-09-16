Военкор Стешин: потерянные под Лиманом позиции будут возвращены

Наступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Лиманском направлении не является фатальным для российской армии. Об этом «Газете.Ru» заявил военкор Дмитрий Стешин.

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Он указал, что российские войска контролируют регион Краматорско-Славянской агломерации. Сжимая её «и с востока, и с запада, и снизу», Вооружённые силы РФ «выдавливают противника, как зубную пасту из тюбика».

Что касается Лимана, то, по словам Стешина, потерянные позиции будут возвращены.

«Ничего фатального не произошло. Как наши отошли, так и вернутся обратно... качель качнется обратно буквально через какое-то время», - заключил военкор.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска пресекли попытку выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе Гогино Харьковской области, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияВооруженные Силы РФВСУ

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