Военкор Стешин: потерянные под Лиманом позиции будут возвращены
Наступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Лиманском направлении не является фатальным для российской армии. Об этом «Газете.Ru» заявил военкор Дмитрий Стешин.
Он указал, что российские войска контролируют регион Краматорско-Славянской агломерации. Сжимая её «и с востока, и с запада, и снизу», Вооружённые силы РФ «выдавливают противника, как зубную пасту из тюбика».
Что касается Лимана, то, по словам Стешина, потерянные позиции будут возвращены.
«Ничего фатального не произошло. Как наши отошли, так и вернутся обратно... качель качнется обратно буквально через какое-то время», - заключил военкор.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска пресекли попытку выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе Гогино Харьковской области, пишут «Известия».
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