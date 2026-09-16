Россияне назвали изменой сокрытие финансовых трат от партнера

Около 11% россиян приравнивают сокрытие финансовых трат партнером к полноценной измене, тогда как еще 29% считают подобное поведение серьезным проступком и нарушением доверия. Соответствующие результаты масштабного исследования платежного сервиса «Апельсин» оказались в распоряжении «Ленты.ру».

При этом подавляющее большинство граждан предпочитают не афишировать собственные расходы перед второй половиной. Согласно полученным данным, порядка 88% респондентов так или иначе утаивают информацию о покупках, причем более 40% участников опроса делают это на постоянной основе, а остальные — время от времени.

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Чаще всего от партнеров маскируются затраты на подарки близким, предметы гардероба и обувь, походы в заведения общепита, платные цифровые подписки и ставки на спортивные события. Половина опрошенных воспринимает наличие финансовых тайн как неприятную, но не критичную для отношений ситуацию.

Главной причиной подобного поведения участники исследования называют желание сохранить личное пространство и автономию в распоряжении собственными средствами. Каждый четвертый респондент таким образом пытается избежать потенциальных конфликтов из-за целесообразности приобретения, а около 21% граждан скрывают расходы ради подготовки сюрприза или подарка.

Между тем доцент кафедры инвестиционного менеджмента Финансового университета Михаил Лазарев рассказал о скрытых привычках, которые мешают россиянам накопить финансовую подушку безопасности и разрушают семейный бюджет, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС/Манзюк Александр
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