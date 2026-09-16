Россияне назвали изменой сокрытие финансовых трат от партнера

Около 11% россиян приравнивают сокрытие финансовых трат партнером к полноценной измене, тогда как еще 29% считают подобное поведение серьезным проступком и нарушением доверия. Соответствующие результаты масштабного исследования платежного сервиса «Апельсин» оказались в распоряжении «Ленты.ру».

При этом подавляющее большинство граждан предпочитают не афишировать собственные расходы перед второй половиной. Согласно полученным данным, порядка 88% респондентов так или иначе утаивают информацию о покупках, причем более 40% участников опроса делают это на постоянной основе, а остальные — время от времени.