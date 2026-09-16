Врач Чернышова назвала первые симптомы лихорадки Эбола

Комментарий врача прозвучал на фоне заявления главы Роспотребнадзора Анны Поповой об ужесточении санитарного контроля на российских границах — меры принимают из‑за риска завоза инфекции.

По словам Чернышовой, после завершения инкубационного периода наступает начальная, «сухая» стадия заболевания — её симптомы во многом напоминают грипп. К числу первых проявлений относятся резкий подъём температуры, головная боль, выраженная слабость, общее ухудшение самочувствия, интенсивные мышечные боли и боль в горле.

Спустя примерно 4–5 дней болезнь переходит в следующую, «влажную» фазу. К уже имеющимся симптомам присоединяются кожная сыпь, рвота и диарея, а позже развивается геморрагический синдром — он проявляется кровоточивостью дёсен, кровоизлияниями в глаза и внутренними кровотечениями. Врач охарактеризовала этот этап как тяжёлую стадию патологии.

Чернышова особо отметила, что в более чем 50% случаев заболевание на этой стадии приводит к смерти пациента.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский сказал НСН, что вирус Эбола плохо передается от человека к человеку и может выживать только в своем районе происхождения, поэтому россиянам можно его не бояться.

