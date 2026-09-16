Политик подчеркнул парадокс ситуации: если бы население действительно доверяло главе государства, миллионы граждан не стремились бы массово за рубеж, а встали бы на защиту Родины. Джабаров обратил внимание, что количество покинувших страну украинцев не имеет принципиального значения — при необходимости Зеленский нашел бы любое другое оправдание для срыва избирательного процесса.

Сенатор убежден, что массовый исход населения демонстрирует осознание людьми истинной природы конфликта. По его оценке, украинцы прекрасно понимают, что имеют дело с войной узкой прослойки олигархических элит и радикальных националистов, стремящихся любой ценой разрушить многовековые связи между двумя народами.

Ранее Зеленский признался, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

