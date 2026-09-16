В России оценили заявление Зеленского о помехе для выборов

Президент Украины Владимир Зеленский назвал девять миллионов уехавших за границу граждан серьезным препятствием для проведения голосования в стране.

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в комментарии «Ленте.ру» охарактеризовал эти слова как банальные отговорки. Сенатор уверен, что действующий руководитель страны прекрасно осознает свое неминуемое поражение на выборах, поэтому под любыми предлогами пытается оттянуть их проведение.

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Политик подчеркнул парадокс ситуации: если бы население действительно доверяло главе государства, миллионы граждан не стремились бы массово за рубеж, а встали бы на защиту Родины. Джабаров обратил внимание, что количество покинувших страну украинцев не имеет принципиального значения — при необходимости Зеленский нашел бы любое другое оправдание для срыва избирательного процесса.

Сенатор убежден, что массовый исход населения демонстрирует осознание людьми истинной природы конфликта. По его оценке, украинцы прекрасно понимают, что имеют дело с войной узкой прослойки олигархических элит и радикальных националистов, стремящихся любой ценой разрушить многовековые связи между двумя народами.

Ранее Зеленский признался, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Bruno Press/Abaca/Sipa USA/ТАСС
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