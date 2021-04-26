«Шпионские игры?» В Италии объяснили, зачем Россия выслала дипломата

Политолог заявил, что сейчас обвиняемый капитан итальянского флота, вероятно, задержан и находится в тюрьме, но его причастность к преступлению еще надо доказать. По его словам, реальная причина высылки российского дипломата заключается совсем в другом.

«Речь идет о человеке, который как раз через пару месяцев должен был уехать из России, у него просто истек срок пребывания. И самое главное, что его не объявили персоной нон грата. Это бы значило, что в Италии его тогда не смогли бы заменить новым сотрудником, а в данном случае – смогут. Это приводит к двум важным моментам. Россия понимает, что у Италии есть определенные обязательства и в рамках Евросоюза, и в рамках НАТО, то есть очевидно, что надо было кого-нибудь выслать. С другой стороны, у Италии совсем другое отношение к России, вовсе не недружественное. И, скажем так, Италия отделалась легким испугом. Я думаю, кому надо, в Италии это оценили», - заключил собеседник НСН.



Ранее полковник внешней разведки КГБ в отставке Михаил Любимов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал провалом задержание военного атташе в Италии.

