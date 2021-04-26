«Шпионские игры?» В Италии объяснили, зачем Россия выслала дипломата
Итальянский политолог Марк Бернардини назвал НСН истинную причину обмена дипломатами между Москвой и Римом.
Если бы капитан итальянского флота действительно продавал секретную информацию российских дипломатам, то запросил бы гораздо большую сумму, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» итальянский политолог Марк Бернардини.
Ранее МИД России выслал сотрудника посольства Италии в ответ на выдворение двух российских дипломатов в Италии по обвинению в шпионаже. Якобы они могли за пять тысяч евро получить секретные данные от капитана итальянского флота.
Бернардини считает, что обвинения в шпионаже надуманны. «Обвинения дипломатов в шпионаже - это редчайший случай, к счастью. Кроме того, это, как всегда, по линии «хайли-лайкли» (highly likely - с высокой вероятностью – прим. НСН), то есть на самом деле никаких доказательств всего происходящего нет. Как вы думаете, можно за пять тысяч евро продавать какие-то тайны государственного уровня? Понятно, что это стоит гораздо больших денег, и в любом случае это не делается наличными, поэтому это все абсолютно смешно», - считает он.
Политолог заявил, что сейчас обвиняемый капитан итальянского флота, вероятно, задержан и находится в тюрьме, но его причастность к преступлению еще надо доказать. По его словам, реальная причина высылки российского дипломата заключается совсем в другом.
«Речь идет о человеке, который как раз через пару месяцев должен был уехать из России, у него просто истек срок пребывания. И самое главное, что его не объявили персоной нон грата. Это бы значило, что в Италии его тогда не смогли бы заменить новым сотрудником, а в данном случае – смогут. Это приводит к двум важным моментам. Россия понимает, что у Италии есть определенные обязательства и в рамках Евросоюза, и в рамках НАТО, то есть очевидно, что надо было кого-нибудь выслать. С другой стороны, у Италии совсем другое отношение к России, вовсе не недружественное. И, скажем так, Италия отделалась легким испугом. Я думаю, кому надо, в Италии это оценили», - заключил собеседник НСН.
Ранее полковник внешней разведки КГБ в отставке Михаил Любимов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал провалом задержание военного атташе в Италии.
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